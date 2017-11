Začátky světoznámé skupiny Beatles, jejíž příběh začal roku 1956, jsou spojeny s Liverpoolem, městem, kde slavní muzikanti vyrůstali, chodili do školy, prožívali první lásky, psali své první hity a kde také poprvé okusili chuť slávy.

Mathew Street

V srdci Liverpoolu leží ulice Mathew Street. Již dávno nepřipomíná původní sklady a obchody s ovocem a zeleninou, jak tomu bylo v době, kdy tu Beatles hráli. Dnes je to spíše hlučný cíl turistů plný barů, obchodů a soch připomínajících slavnou skupinu.

Nejstarší z plastik se tu objevila už v roce 1974. Její autor Arthur Dooley ztvárnil členy kapely jako cherubíny v náručí Panny Marie. Ještě tentýž rok však někdo ukradl sošku Paula McCartneyho a následujících třicet let bylo veškeré pátrání po ní marné.

Roku 2005 však Billovi Heckleovi, majiteli agentury pořádající prohlídky spojené s Beatles, zavolal anonym a oznámil mu, že právě on sošku ukradl, že ji má v garáži a že svého činu už dlouho lituje. Sdělil mu také, kde sochu zabalenou v igelitu může najít.

Pan Heckle ztracený kus plastiky vyzvedl a dal do místních novin inzerát, v němž hledal někoho, kdo by ji zrestauroval a uložil na původní místo. Muž, který se přihlásil, sochu převzal a zmizel i s ní. Od té doby ho již nikdo nikdy neviděl.

Jen pár metrů odtud se o slavnou Cavern Wall of Fame, tedy stěnu slávy Cavern, opírá socha Johna Lennona v životní velikosti. Cihlová zeď vznikla roku 1997 u příležitosti čtyřicátého výročí otevření Cavern Clubu. Na jednotlivých cihlách tu je vypsáno 1800 názvů hudebních skupin i jmen sólových zpěváků, kteří v klubu od roku 1957 vystoupili.

Socha Johna Lennona se opírá o cihlovou Stěnu slávy Cavern.

FOTO: Profimedia

Nepřehlédnutelná je i vedlejší stěna slávy, tentokrát se skladbami liverpoolských interpretů, které vyhrály britskou hitparádu v letech 1952 až 2001. Odhalila ji Lita Roza, která zvítězila s písní How Much Is That Doggie In The Window. Stěně samozřejmě dominují hity skupiny Beatles, která je tu zmíněna celkem sedmnáctkrát.

Cavern Club

Kolébka britské popmusic Cavern Club se nachází hned naproti. Nenápadná budova na první pohled ničím nepřipomíná, že se tady psaly hudební dějiny a vystupovaly tu muzikantské legendy.

Původně jazzový klub byl otevřen 16. ledna 1957 hluboko pod zemí v suterénu skladů. Jazz však brzy nahradil skiffle a stále populárnější beat, který ve třech tunelech klubu s ohlušující akustikou vytvářel elektrizující atmosféru.

Skupina Beatles se tu poprvé představila 9. února 1961, tehdy ještě ve složení John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best a Stuart Sutcliffe, který však pár dnů poté odjel do Hamburku studovat umění.

Zbylá čtveřice zůstala v tomto složení hrát ještě rok, pak Peta nahradil Ringo Starr. Naposledy si v Cavern Club zahráli 3. srpna 1963. V té době počet jejich koncertů v tomto suterénu dosáhl dokonce čísla 292.

Cavern Club je kolébkou britské popmusic.

FOTO: Profimedia

Ani slavné dějiny přední liverpoolské scény nezabránily roku 1973 jejímu zavření. Sklad byl zbořen kvůli pracím na ventilaci nového podzemního dopravního systému a na jeho místě vzniklo parkoviště. Samotný klub byl zasypán.

Duch této unikátní scény však žil dál v protějším nově otevřeném Cavern Pubu, který se stal startovací drahou nové vlny liverpoolských skupin. Budova i podzemí původního klubu byly obnoveny roku 1984.

Liverpool v písních

Jen za rohem Mathew Street je možné najít další připomínku skupiny Beatles. Třetího prosince 1982 tu na Stanley Street instaloval Tommy Steele svou sochu odkazující na píseň All The Lonely People z alba The Revolver.

Má podobu staré ženy Eleanor Rigbyové, která - ztvárněná v bronzu - sedí se svou kabelkou a nákupní taškou na kamenné lavici. Společnost jí dělá jen vrabec poskakující na rozložených novinách Liverpool Echo.

Socha sedící staré ženy je inspirovaná písní Beatles All The Lonely People.

FOTO: Profimedia

Beatles se vždy dušovali, že si její jméno vymysleli. Pravdou však je, že náhrobek stejnojmenné ženy je možné najít na hřbitově kostela svatého Petra ve Wooltonu, nedaleko míst, kde členové skupiny trávili dětství.

K dalším místům spojeným s jejich tvorbou patří např. Strawberry Field. Roku 1870 si tu bohatý liverpoolský obchodník nechal zbudovat dům, na jehož pozemky se vstupovalo dnes již slavnou pískovcovou branou s jahodově zbarvenou mříží. Od roku 1936 v budově provozovala Armáda spásy sirotčinec pro dívky, a když byl starý dům zbořen, vyrostla zde nová stavba s útulkem pro opuštěné děti.

Právě na těchto pozemcích si John Lennon spolu s kamarády ze sousedství hráli a strávili tu značnou část svého volného času. Že se jednalo o místo pro něj důležité, dokazuje i fakt, že když zde byla v roce 1979 otevřena nová budova, přispěl na ni Lennon značnou částkou. O pět let později sem pak přijela Yoko Ono a po hodinách rozhovorů s personálem i dětmi věnovala zařízení v den Lennonových narozenin obrovský finanční dar.

Název po ulici Lennonova dětství dostala i píseň Penny Lane z roku 1967. Jen kousek za rohem stojí škola, kterou navštěvoval kromě Johna i George, v kostele svatého Barnabáše tu zpíval ve sboru Paul a stále ještě existuje i lavička a holičství, o nichž se v této skladbě zpívá.

Beatles Story

John Lennon bydlel do svých šesti let v nedaleké ulici Newcastle Road a nedaleko odtud si v obchodě přivydělávala Lennonova láska a budoucí žena Cynthia Powellová. Roku 1999 vzniklo v suterénu jednoho ze skladů v nádherně zrekonstruovaném Albertově doku muzeum věnované životu a tvorbě Beatles.

Skalní fanoušci tu najdou věci členů skupiny, mezi něž patří např. jejich hudební nástroje, ale i fotografie, brýle Johna Lennona či další předměty denní potřeby.

Zájem návštěvníků umožnil prostor v nedávné době značně rozšířit, takže tu lze najít největší stálou výstavu na světě věnovanou osobám a tvorbě těchto liverpoolských muzikantů. Kreativní a nápadité muzeum vtáhne všechny bez rozdílu věku do jedinečné atmosféry šedesátých let, kdy čtyřem vlasatým klukům ležel u nohou celý svět.

The Beatles Story je největší stálou výstavou na světě věnovanou osobám a tvorbě této liverpoolské skupiny.

FOTO: Profimedia

Jen deset minut chůze je vzdálená další část tohoto originálního muzea. Ukrývá se na Pier Head v budově přívozu přes řeku Mersey. Tady lze zhlédnout 4D film inspirovaný hity Beatles a za návštěvu stojí i výstava o dalších slavných skupinách.

Právě před touto budovou stojí jedna z nových ikon města. Sousoší „bítlsáků“ v nadživotní velikosti procházejících se po břehu řeky vytvořil sochař Andrew Edwards na základě staré fotografie.

V prosinci 2015 tuto sochu, vážící 1,2 tuny, odhalila u příležitosti 50. výročí posledního koncertu Beatles v Liverpoolu sestra Johna Lennona Julia. Městu ji věnoval právě Cavern Club.

V Liverpoolu se Beatles prostě nedá uniknout. A bylo by to i škoda. Lepší je nechat se unášet úžasnou atmosférou tohoto nádherného města plného hudby.