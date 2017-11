Zákaz začne platit od 26. října 2019, tedy přesně 34 let od doby, kdy byly park a potažmo i hora Uluru předány domorodým obyvatelům. Ti se od té doby snažili výstupům turistů na Ayersovu skálu zabránit.

„Jedná se o extrémně významné místo, ne žádné hřiště nebo zábavní park jako Disneyland,“ uvedl předseda rady Sammy Wilson. „Někteří lidé v turismu a vládě by mohli tvrdit, že by stezka měla zůstat otevřená, ale jejich zákony se na toto území nevztahují,“ dodal Wilson, který je sám členem kmene Uluru.

Wilson také požádal turisty, aby měli úctu. „Pokud vycestuji do jiné země a navštívím posvátné místo nebo oblast s omezeným přístupem, nebudu do ní vstupovat nebo na ni šplhat. Budu to respektovat,“ uvedl pro australskou televizi ABC s tím, že nechce zabránit turistům v tom, aby se na Uluru přijeli podívat, pouze v tom, aby na ni šplhali a zneuctili tak její posvátnost.

Nejčastěji lezou Australané



Monolit vysoký 348 metrů, pověstný tím, jak v závislosti na slunečním světle mění barvu od oranžové přes jantarovou až po karmínovou, figuruje na seznamu světového dědictví UNESCO. Každý rok jej navzdory odloučené poloze v polopoušti nedaleko města Alice Springs v centrální části kontinentu navštíví kolem 300 000 turistů, uvedla agentura Reuters.

Proti vstupu turistů na Uluru bojovali Aboridžinci přes 30 let.

FOTO: Profimedia.cz

Nejčastěji se po lezecké stezce vydávají Australané a druhými nejčastějšími návštěvníky jsou Japonci, informovala správa australských parků. Stezka na vrchol je 77 procent času uzavřená kvůli počasí anebo z kulturních důvodů. Od 50. let, kdy se vedou záznamy, při výstupu zemřelo nejméně 35 lidí, poslední z nich v roce 2010.