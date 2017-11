Na pražském letišti si můžete zkusit, jaké je cestování v business class

Skoro každý už o tom od někoho ve svém okolí slyšel, ale jen málokdo to vyzkoušel. To poměrně přesně platí pro cestování v tzv. business class, tedy obchodní třídě. Luxusní místa si obvykle platí movití lidé či jimi cestují podnikatelé, za které letenku platí firmy. Nizozemské aerolinky KLM se nyní rozhodly představit svůj luxus širší mase, a to do 12. listopadu přímo v odletové hale druhého terminálu Letiště Václava Havla.