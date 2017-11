Odstavná stanice, na které dnes lokomotivy stojí a tiše chátrají, sloužila za dob Sovětského svazu jako záložní stanice v případě jaderné války. Jelikož ale docházelo postupně k elektrifikaci trati, parní vlaky pozbyly smyslu a staly se pouhou historií. V celém úseku bylo odstaveno na 140 lokomotiv, které byly stále schopné provozu. Drážní úřad se o ně ale v průběhu let zcela přestal starat, a tak se ze stanice stalo doslova pohřebiště.

Jeden z železničních nadšenců, Grigorij Gordějev tu pracoval 30 let jako ředitel. Odolal volání po zničení lokomotiv a jejich proměně v pouhý železný šrot. „Žijí si tu svým vlastním životem, jen tak tu stojí,“ uvedl pro agenturu AP. „Lidé se o to místo zajímají, přijdou sem, fotí si ho a zkoumají. Koneckonců je to součást naší historie.“

Gordějev tvrdí, že kdyby se o lokomotivy někdo usilovně staral už od začátku, mohly být i dnes ve skvělém stavu. Musely by se jim však vysoušet kotle, olejovat, zkrátka o ně pečovat. Jenže desítky kusů se prodaly čínským investorům, kteří je přestěhovali.

Možná atrakce pro rodiny



Některé lokomotivy ale nový život přeci jen našly. Když je objevili experti, přesunuli je do Muzea vojenské a civilní techniky ve městě Verchňaja Pyšma ležícím nedaleko Jekatěrinburgu. „Mnoho lokomotiv z konce 19. století a začátku 20. se bohužel ztratilo, respektive se roztavily nebo se nezachovaly až do současnosti,“ tvrdí ředitel muzea Alexander Jemeljanov.

To železniční nadšenec Sergej Zavjalov má větší ambice než nastrkat lokomotivy do muzeí. Rád by je viděl opět v pohybu. Některé z nich už dokonce podstupují renovaci. Zavjalov by chtěl opravit celou část železnice, po které by mohly parní vlaky jezdit a sloužit třeba jako atrakce pro rodiny s dětmi.

„Už to nejsou lokomotivy, ale spíše exponáty, výstavní kusy. Kdyby do toho ale někdo investoval spoustu práce, znalosti a samozřejmě nemalé peníze, mohly by to být opět lokomotivy. Problém je ovšem s těmi penězi,“ řekl pro AP Zavjalov.

Pohřebiště parních lokomotiv tak zatím slouží jako neotřelé turistické lákadlo, které přitahuje průzkumníky nebo filmaře, kteří lokaci často využívají pro natáčení příběhů, zasazených do historie. Dokonce i obyčejní turisté sem občas zamíří, aby si pořídili fotografie kdysi majestátních strojů.