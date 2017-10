Rozeklané stromy, jejichž koruny vytvářejí nad cestou přírodní podloubí podle serveru BBC kvůli dopravě velmi trpěly. Zákaz, který začal poslední říjnové pondělí platit, se vztahuje na osobní automobily, ale také autobusy. Výjimku mají tvořit jedině zemědělská vozidla nebo vozidla záchranných složek. Těm ostatním, kteří zákaz poruší, hrozí pokuta ve výši až 1000 liber, tedy téměř 29 000 korun.

#GiT tourists in #Ireland: The Dark Hedges will be closed off to motorised traffic to preserve nature. https://t.co/X4WLwnIJge pic.twitter.com/7cRMnjkn3w