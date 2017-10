Zámek má pět prohlídkových tras; 21. a 22. října přišlo na Hlubokou celkem 2000 turistů. Víkend 28. až 29. října bude pro některé jihočeské památky posledním v letošní sezoně. Některé nabídnou slavnosti, koncert i rej strašidel, uvedla mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová.

Nová trasa na Hluboké láká na malé pokoje, v nichž při podzimních loveckých slavnostech přespávali šlechtici. Otevřená je od 18. října. Zatím zde dělají šest prohlídek denně, nutná je rezervace.

Zámek Hluboká nad Vltavou

FOTO: Tomáš Binter, ČTK

„Jsou obsazeny jenom v osmi až v 11 lidech. Je to pro návštěvníky daleko pohodlnější. Jsou spokojeni, že mají prostor, že je to intimnější. Návštěvnost za víkend byla každý den zhruba 55 osob, to je plná kapacita, kterou můžeme uskutečnit, aby návštěvníci byli spokojeni," řekl Pavlíček.

V zimě bude trasa uzavřená



Prohlídka trvá od 75 do 105 minut. Záleží na průvodci a na tom, jak turisty zaujme.

„K našemu překvapení se poměrně hodně ptají, jsou to návštěvníci, které to doopravdy zajímá," řekl kastelán. Trasa Hostinské pokoje bude otevřená do 19. listopadu, znovu pak od dubna 2018. Přes zimu bude zavřená.

„V zimě je tam poměrně nízká teplota, a když průvodci vykládají a je nula, za chvíli by nastydli," vysvětloval Pavlíček s tím, že proto provozují zimní temperovanou trasu, kde je 12 až 13 stupňů Celsia nad nulou, zájemce zavádí do soukromých apartmánů.

Majestátní zámek Hluboká nad Vltavou

FOTO: Ondřej Kořínek, Novinky

Rušný víkend



Některé jihočeské památky zakončí tento víkend sezónu. Jsou to hrad a zámek Nové Hrady, hrad Landštejn, klášter Zlatá Koruna a zámek Kratochvíle. V Nových Hradech budou 27. a 28. října slavnosti, připomenou matku posledních Rožmberků Annu z Rogendorfu. Součástí budou podle kastelána Jana Smolíka páteční kostýmované prohlídky, doplní je šermíři i hudba. Slavnosti zde budou i 28. října včetně jarmarku, her či divadla.

Trasa nabízí prohlídku pokojů, ve kterých při podzimních loveckých slavnostech přespávali šlechtici.

FOTO: Tomáš Binter, ČTK

Hrad Landštejn na Jindřichohradecku pořádá 29. října pro děti akci se strašidly, ve zlatokorunském klášteře vystoupí 28. října vokální soubor Čeští madrigalisté. „Další památky budou otevřené do 31. října. Potom najíždíme na zimní provoz, pořád otevřeno mají hradní muzeum Český Krumlov, Hluboká bude provozovat zimní prohlídkovou trasu," řekla Slabová.

Na Hlubokou, která je třetím nejnavštěvovanějším zámkem v ČR, loni přijelo 293 699 návštěvníků, letos od ledna do konce září 258 000 lidí.