Když se stejnou leteckou společností skotská spisovatelka cestovala minulý rok, bylo na palubě pouhých osm cestujících. „Při odbavení jsme s personálem letecké společnosti vtipkovali, kolik nás na palubě bude asi tentokrát. Řekli mi, ať to zkusím uhádnout. Neustále jsem ubírala, a nakonec jsem se dostala k číslu tři, které mi potvrdili,“ popsala Grieveová.

Nikdo jiný však nakonec nepřišel, a tak si mohla žena vybrat jakékoliv ze 189 volných sedadel. „Další dva cestující se neukázali, tak jsem byla na palubě nakonec úplně sama,“ svěřila se.

@jet2tweets Amazing flight Glasgow to Heraklion yesterday I was the only passenger. Captain Laura and crew amazing, felt like a VIP all day! pic.twitter.com/q4CEkTf7Az