Představa létání v první třídě se většinou omezuje jen na samotnou dobu letu. Jenže služba, která jde na letišti Heathrow zakoupit zahrnuje i dobu před odletem a po přistání. Vzhledem k její vysoké ceně ji ale využívají hlavně světoví političtí představitelé nebo celebrity, vyjde totiž na 3300 liber, tedy na skoro 95 000 korun. Není ovšem vyloučeno, že speciální VIP balíček může zakoupit kdokoli, kdo je schopen takovou částku zaplatit.

Pozadí toho, co služba nabízí, odkryla šéfka VIP služeb na Heathrow Prya Malhortrová. V týmu, který zajišťuje hladký chod služby, pracuje na 96 lidí. Vše začíná už před samotným opuštěním domova. „Máme šoféra, který klienty vyzvedne a od té doby z nich nespustíme oči,“ uvádí Malhortrová.

Autem jsou lidé zavezeni až k soukromému vchodu na letiště, o němž ví pouze zaměstnanci. „Je to součástí hry, takové lákadlo. Také kvůli tomu, že je služba zaměřena na bezpečnost, soukromí a diskrétnost,“ dodává šéfka.

Sluhové i michelinské menu

Lidé, kteří VIP balíčku využívají totiž často chtějí zůstat mimo dohled běžných lidí a centrum dění. Šofér po příjezdu na letiště pošle zavazadla na bezpečnostní prohlídku a klienty doprovodí až do soukromého salónku, kde nebude nikdo jiný než osoby, které si službu zaplatily. Výjimkou nejsou osobní sluhové, kteří zajistí komfort po dobu čekání na let. Obstarají pití či jídlo, sestavené michelinským kuchařem Jasonem Athertonem.

Jediné, co ve svém soukromém salónku klienti nenaleznou, je sprcha. „Když vidím, jací lidé službu využívají, neumím si představit, že by kdy byli schopni se sprchovat na letišti,“ tvrdí Malhortrová.

Když přijde čas na nástup do letadla, není výjimkou přednostní nástup za doprovodu ochranky. K samotnému letadlu doveze klienty opět komfortní vůz. Podobný scénář se může opakovat i v opačném případě, a to při příletu na letiště ze zahraničí. „Balíček Heathrow VIP je nepochybně jednou z nejluxusnějších možností, jak strávit čas na letišti,“ tvrdí jeho šéfka. Sama se stará o to, aby to tak zůstalo, proto bývá v kanceláři mezi prvními a na vše dohlíží.