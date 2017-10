Praha



Vepřové hody

V sobotu by měli na smíchovskou náplavku zamířit všichni milovníci vepřového masa. Podzimní pokračování Vepřobraní nabídne klasické zabijačkové speciality, ale také pochoutky z udíren, třeba klobásy, uzené šunky a mnoho dalšího. Chybět nebude ani pečené koleno nebo segedínský guláš. Více zde.

Festival otrlého diváka

V pražském kinu Aero se bude v sobotu konat tradiční Festival otrlého diváka, jenž nabídne filmy, které se vymykají standardním normám estetiky. Jedná se o kolekci nesměšnějších i nejbizarnějších hororů, akčních filmů, béčkových i céčkových snímků. Podrobnosti o akci najdete zde.

Den otevřených dveří

Při příležitosti sobotního státního svátku se v Praze otevírají desítky objektů, zvoucí k návštěvě. Vyrazit můžete třeba do Obecního domu, kde si prohlédnete reprezentační prostory. Přístupné budou ale i další památky, například Kramářova vila, Ministerstvo obchodu a průmyslu či Masarykův salónek na Masarykově nádraží. Podrobnosti najdete na stránkách objektů. Třeba zde.

Středočeský kraj

Křenové slavnosti

V Malíně u Kutné Hory se v sobotu koná 3. ročník křenových slavností, na kterém budete moci ochutnat vybrané pokrmy z této pochoutky. Cílem akce není pouze si pochutnat, ale také navázat na tradici pěstování křenu v Malíně, kde ho kdysi rostlo nejvíce v celé České republice. Detaily najdete zde.

Výstup na Blaník

Přijďte se o státním svátku protáhnout a zúčastněte se tradičního výstupu na Blaník. Akci pořádá Sokolská župa Blanická, předpokládaný sraz účastníků je v 11:00 hodin u rozhledny. Doporučené trasy jsou tři, nejdelší z Vlašimi, středně dlouhá z Kondrace nebo dvoukilometrová z Louňovic. Více se dozvíte zde.

Jihočeský kraj

Mlýnské posvícení

Podzim byl pro naše předky dobou posvícení. Připomeňte si tuto událost na vodním mlýně v Hoslovicích, kde se v sobotu uskuteční tradiční řemeslná akce. Těšit se můžete na dobroty, ruční výrobky, ale i pečení chleba. Akci oživí harmonikář nebo folklórní soubor. Více zde.

Plzeňský kraj

Street food market

V plzeňském prostoru DEPO2015 se v sobotu uskuteční oblíbený festival věnovaný pouliční kuchyni. Areál zaplní stánky bister a food trucky, které představí chutné a rychlé jídlo. Dojde ale i na tradičnější jídla z dob našich prababiček nebo na pokrmy mezinárodní kuchyně. Chybět nebudou ani prvorepublikové speciality u příležitosti státního svátku. Další informace naleznete zde.

Karlovarský kraj

Zimní festival

Do Lázní Kynžvart v sobotu zavítá Snow Film Fest, celovečerní pásmo filmů o zimních sportech a dobrodružstvích. Zhlédnout můžete celkem sedm snímků ze zahraniční i domácí produkce, dojde na velehory, ale i psí spřežení či arktickou divočinu. Podrobnosti najdete zde.

Ústecký kraj

Od sklepa po templ

Na závěr sezóny se na zámku Krásný Dvůr uskuteční speciální kostýmované prohlídky. Kromě toho, že se návštěvníci setkají s potomky Marie Terezie, podívají se také do běžně nepřístupných prostor, a to doslova od sklepa, až po novogotický templ v zámeckém parku, který bude mít v sobotu prodlouženou otevírací dobu. Více naleznete zde.

Liberecký kraj

Sváteční den

U příležitosti sobotního státního svátku se na liberecké radnici koná den otevřených dveří, kde budou moci návštěvníci nahlédnout do běžně nepřístupných prostor. Na odpoledne jsou připraveny jízdy historickou tramvají a zájemci se mohou také zúčastnit doprovodné akce o zapomenutých sochařských dílech v Liberci. Více informací naleznete zde.

Královéhradecký kraj

Medové slavnosti

Přijďte si v sychravém zimním počasí osladit život. Vyrazte na Medové slavnosti ve Špindlerově mlýnu, kde na vás čeká lidový jarmark s kulturně zábavným programem, ale chybět nebude ani medovina či prodej samotného medu. K poslechu bude hrát hned několik kapel. Podrobnosti zde.

Pardubický kraj

Kastelánské prohlídky

Na závěr letošní turistické sezóny se na zámku v Litomyšli uskuteční speciální prohlídka. Probíhat budou po celý víkend a návštěvníci nahlédnou do reprezentačních sálů a divadla, podívají se také do nejstarší části zámku a zámecké kaple. Vstupenky je třeba rezervovat do pátku. Více informací zde.

Vysočina

Roh hojnosti

Přijďte o víkendu do Centra Eden v Bystřici nad Pernštejnem ochutnat tradiční i méně známé pokrmy z Vysočiny. Celkem čtyři restaurace připravily degustační speciality, doplněná o vína z Moravy nebo piva z místního pivovaru. Cena vstupného na místě je 130 korun. Více informací naleznete zde.

Jihomoravský kraj

Vinobraní

Zavítejte v sobotu do Vrbovce na možná jedno z posledních letošních vinobraní. Lákadlem je otevřená sklepní ulička, kde budou k dispozici vzorky na degustaci, chybět ale nebude ani burčák a mladá vína. Od 20:00 následuje večerní zábava, chybět nebudou ani tradice, které se k ukončení sezóny vinobraní vážou. Další informace zde.

Olomoucký kraj

Pochoutky z levandule

Každá poslední sobota se v Bezděkově pojí s otevřením Levandulové mini galerie a krámečku, kde můžete ochutnat nejrůznější speciality s chutí levandule, třeba limonádu či kávu. Připraveny jsou také tematické akce, třeba v podobě ochutnávek dalších vybraných dobrot. Podrobnosti najdete zde.

Zlínský kraj

Rybářovy žně

Areál Živa voda ve Velehradu bude v sobotu hostit Rybářovy žně. Na této akci bude probíhat prodej kapřích specialit, připravena je také expozice a hry s rybníkářskou tematikou. Pokud se o rybaření zajímáte, budete se moci blíže seznámit s rybářskými pomůckami a činnostmi, které k lovu patří. Více zde.

Moravskoslezský kraj

Landa v Ostravě

Zpěvák Daniel Landa si ke svým 50. narozeninám nadělil turné po Česku, v neděli vystoupí v ostravské hale Vítkovice Aréna. Návštěvníci se mohou těšit na jeho největší hity a velkolepou show. Více informací o cenách vstupenek zde.