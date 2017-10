Počátkem 90. let bydlelo v Candele kolem 8000 obyvatel, dnes je to o více než polovinu méně, zhruba 2700. Klesající populace takzvaných borghi — malých italských měst, je problémem po celé zemi už dekády. V poválečném období totiž mnoho lidí emigrovalo a od té doby se problémy jen hromadily. Jsou jimi stárnoucí populace, nedostatek příležitostí, neperspektivní ekonomika. Mnoho obyvatel se proto přesunulo z venkova do velkých měst, píše Independent.

Mnoho měst se snažilo najít nějaké řešení, jak život do ulic alespoň částečně navrátit. Například Civita di Bagnoregio, které nemá ani desítku stálých obyvatel, se snaží lákat návštěvníky alespoň na víkendový odpočinek od shonu Říma, od nějž leží poměrně nedaleko. Tato strategie zafungovala natolik, že za jeden rok vzrostly počty turistů ze 40 000 na 800 000.

Taktiku zaplacení nových obyvatel použil letos už starosta městečka Bormida v Ligurii. Skrze Facebook se rovněž rozhodl poskytnout 2000 eur komukoli, kdo se nastěhuje. Zájemců bylo ale tolik, že musel brzy štědrou nabídku stáhnout. Podobný krok teď udělal starosta Candely Nicola Gatta. A zatím to zabírá, šest rodin se prý už přistěhovalo ze severní Itálie a dalších pět se na přesun chystá.

Dobrý příjem podmínkou



Není to ovšem jen tak, i pro získání finančního obnosu musejí lidé splňovat určité podmínky. Musejí se stát skutečně permanentními obyvateli a pronajmout si či koupit dům. Dále musejí vydělávat více než 7500 eur ročně. Kdo tato kritéria splní, obdrží finanční dar podle toho, do jaké kategorie spadá. Single lidé dostanou 800 eur, páry 1200 a rodina do pěti členů 2000.

Pokud už snad nabídku zvažujete, mějte na paměti, že Candela není klasickým apulijským městečkem. Leží dále ve vnitrozemí a k moři trvá cesta zhruba hodinu. Pohodlně se odtud dá ovšem vyrazit na poloostrov Gargano, pomyslný podpatek na italské botě. A nejbližší letiště je v Bari, vzdáleném 90 minut.