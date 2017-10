Praha



Den archeologie

Po roce se v Náprstkově muzeu koná Mezinárodní den archeologie. Letošní program bude zaměřen na poznávání Súdánu, a to jak historického, tak současného. Sobotní program nabídne přednášky a diskuze, ale také ochutnávku tradičních specialit, dílny, které zabaví malé i velké a mnoho dalšího. Více informací zde.

Dýňové hrátky

Užijte si velmi podzimní víkend v Botanické zahradě hl. m. Prahy v Troji. Dýňové hrátky zvou na kreativní program, při kterém si můžete vyrobit nejrůznější postavičky a zvířátka nejen z dýni, ale ze všeho, co zahrada na podzim nabízí. Chybět nebude ani výstava dýní, ochutnávka polévek nebo čajovna. Více naleznete zde.

Svátek světel

V pražské zoo se bude v sobotu slavit tradiční indický svátek světel Diwali. Jedná se o jeden nejvýznamnějších svátku v této hinduistické zemi a připomenout si ho můžete v Údolí slonů. Pokud navíc dorazíte s vlastním lampiónem, vstup do zoo budete mít pouze za korunu. Podrobnosti se dozvíte zde.

Středočeský kraj

Archeologie v pravěku

Navštivte v sobotu Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. Při oslavě Mezinárodního dne archeologie se totiž podíváte do pravěku. Pro malé i velké jsou připraveny čtyři tematické dílny, ve kterých si vyzkoušíte dovednosti, bez kterých by se naši předci neobešli. Například broušení kamenných nástrojů či zdobení keramiky. Další informace zde.

Máslovické dýňování

Ke strávení příjemného sobotního odpoledne zve obec Máslovice. V rámci dýňování si budete moci vyřezat dýně, strašidla či skřítky, na ty odvážné čeká také strašidelný les. A co by to bylo za dýňové slavnosti, kdybyste nemohli ochutnat pochoutky z této podzimní zeleniny? Více zde.

Jihočeský kraj

Historický pochod

Proleťte historií na akci, která se v sobotu uskuteční v Českém Krumlově. Při tamním pochodu budete mít možnost nahlédnout hned do několika období od gotiky po baroko. Jedná se o ukončení zámecké sezóny. Připravena jsou také nejrůznější dobová vystoupení, průvod vychází z Horní ulice. Podrobnosti najdete zde.

Plzeňský kraj

Archeologická laboratoř

Do Mezinárodního dne archeologie se zapojí také Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích. V sobotu proto můžete navštívit zdejší archeologickou laboratoř a vyzkoušet si roli výzkumníka, jak se dělá archeologická sonda a jak se dokumentují muzejní sbírky. Podrobnosti najdete zde.

Karlovarský kraj

Hrad pod palbou

Při příležitosti ukončení sezóny na Horním hradu se uskuteční akce, na které se představí šermíři, dělostřelci a další historičtí bojovníci. V sobotu bude akce završena ohňovou show, v neděli si přijdou na své velcí i dospělí. Připravena je přednáška o palných zbraních a bude se střílet i z děla. Chybět nebudou ani stánky s občerstvením. Více naleznete zde.

Ústecký kraj

Casanova v podsvětí

Vyrazte na netradiční prohlídku zámku Duchcov. Věnovat se bude jednomu z největších svůdníků v historii, kterým Casanova bezesporu byl. Podíváte se za ním do podsvětí a vyslechnete si a prožijete hrůzostrašné příběhy, o kterých se vám nesnilo. Kostýmované prohlídky začínají ihned, jakmile se setmí a jedna je dlouhá 60 minut. Další informace zde.

Liberecký kraj

Hodování na Frýdlantu

Všichni, kdo mají mlsný jazýček, jsou o sobotě zváni na zámek Frýdlant k hodování. V zámecké kuchyni se bude vařit i péct, ochutnáte nejrůznější kaše, maso a pomazánky, nejčastější jídla období renesance. Akce je součástí základního prohlídkového okruhu, možná se šéfkuchař podělí i o nějaký recept. Podrobnosti zde.

Královéhradecký kraj

Týden duchů

Od soboty se v Zoo Dvůr Králové koná tradiční týden duchů. Přijďte na vlastní kůži okusit strašidelnou atmosféru, kterou navodí magické městečko Tiébelé, oživlý duch z Afriky nebo stovky vydlabaných dýní. Ty si navíc budete moci také vytvořit. Chybět nebude ani noční pozorování netopýrů a mnoho dalšího. Více informací zde.

Pardubický kraj

Čokoládový festival

Kdo by nemiloval čokoládu? Od pátku do neděle této pochutině zasvětili v Pardubicích celý festival. Těšit se můžete kromě ochutnávek také na názorné vaření za použití čokolády, výstavu o historii nebo také na workshop. Detaily o festivalu najdete zde.

Vysočina

Podzimní tvoření

Navštivte třebíčský zámek a zpříjemněte si sobotní den trochou tvoření. I s nejmenšími dětmi si budete moci vyrobit například ozdoby do pokojíčků s podzimní tematikou, ti zručnější se budou moci pustit i do složitějších výrobků. Více zde.

Jihomoravský kraj

Dýňobraní na zámku

Podzim se dýněmi jen hemží. Vyrazit za nimi můžete na zámek Lysice, kde na vás čeká tematická tržnice s dýňovými pochutinami. Připravena je také výstava této oranžové podzimní zeleniny, nudit se nebudou ani děti, pro které je přichystána tvořivá dílnička. Další informace zde.

Olomoucký kraj

Drakiáda

Vyrazte si užít aktivitu, která k českému podzimu patří už desítky let. V poli za hřbitovem ve Velké Bystřici se v neděli uskuteční drakiáda, na které si vytvoříte vlastní originál, který si následně můžete pustit po větru. Podrobnosti najdete zde.

Zlínský kraj

Workshop animace

Snili jste někdy o tom, že si vyzkoušíte animaci filmu? Pod vedením zkušených lektorů můžete na sobotním workshopu ve Filmovém uzlu Zlín. Naučíte se základy ploškové a prostorové animace, k dispozici bude mnoho různých materiálů pro tvorbu postav a scény. Dílna je otevřená pět hodin, takže je možné přijít kdykoli v průběhu, není potřeba se hlásit předem. Další informace zde.

Moravskoslezský kraj

Výtvarná dílna

Neseďte v sobotu doma a vyrazte s dětmi raději na tvořivou dílnu. V Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu si vyrobíte panenky z kukuřičného šustí pod vedením zkušené lektorky. Cena kurzu je 150 korun a zahrnuje veškerý potřebný materiál ke tvorbě figurek. Více naleznete zde.