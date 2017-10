Kromě argentinské letecké společnosti zrušily linky do Venezuely i další přepravci, mezi nimi například Air Canada, Lufthansa či United Airlines, dohromady je aerolinek 11. Jako důvod uvedly mimo jiné slabou poptávku, problémovou vládu prezidenta Nicolase Madura, ale také špatné bezpečnostní podmínky, které představují hrozbu i pro samotné posádky letadel.

Kvůli operačním důvodům přestala létat společnost Aerolineas Argentinas. Vedení agentuře Reuters v srpnu uvedlo, že již nebude prodávat letenky do Caracasu, kvůli bezpečnostním problémům. Místo toho dostali cestující nabídku letět do Bogoty v sousední Kolumbii bez jakýchkoli poplatků za přebookování.

Je to krok, který vede k hlubší izolaci země, podle Dailu Mailu je už jen několik přepravců, kteří do země nabízejí lety, nejedná se ovšem o frekventované linky. Turisté, kteří proto budou chtít obdivovat nesporné krásy Venezuely, budou mít nyní mnohem těžší přístup do země, která kdysi platila za tu nejzámožnější v Jižní Americe.

Venezuela má co nabídnout



A že ve Venezuele je skutečně co vidět. Nachází se tu například nejvyšší nepřerušený vodopád na světě, Andělské vodopády měří úctyhodných 979 metrů a voda absolvuje nepřetržitý pád z 807 metrů. Přírodní artefakt je součástí hojně navštěvovaného národního parku Canaima, který byl jedním z nejčastějších turistických cílů v zemi.

Celkový počet návštěvníků Venezuely podle Světové banky klesl z 988 000 lidí v roce 2012 na 789 000 za rok 2015. Za posledních 12 měsíců mělo číslo podle Daily Mailu ještě o něco klesnout.