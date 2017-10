Skenování biometrických údajů funguje i na pražském letišti, cestující ovšem musejí čekat, než je zabere kamera a ověří tak totožnost. Dubaj chce právě tento prvek odstranit a učinit z bezpečnostní prohlídky procházku růžovým sadem. Respektive akváriem.

Tunel, který bude ze všech stran obklopovat virtuální akvárium, má mít zabudováno na 80 kamer, které mají cestující skenovat při průchodu. Počítá se s tím, že počítačové ryby pasažéry upoutají natolik, že se budou dívat do všech směrů — díky tomu je budou moci kamery zabrat ze všech možných úhlů.

„Ryba je pro cestující svým způsobem rozptýlením a něčím novým. Primárně ale přitáhne pohled lidí do různých směrů, aby mohly kamery zachytit obličeje,“ uvedl šéf odboru zahraničních věcí Gen Obaid Al Hameeri. Právě virtuální ryby budou hrát v celém procesu kontroly klíčovou roli.

Obdobu chystá Amsterdam



Dubajské letiště chce nový prvek zakomponovat na terminál 3 koncem příštího roku, na dalších terminálech pak do roku 2020. Obrazovky ovšem nebudou promítat pouze akvárium, budou schopny zobrazit i další virtuální scenérie. Před použitím biometrického tunelu se ovšem cestující musejí předregistrovat v některém z 3D kiosků na letišti, které naskenují obličej. Tyto údaje se následně automaticky propojí i při dalších návštěvách Dubaje.

Něco podobného chystá také amsterdamské letiště Schiphol, které si podle Independentu dalo za cíl být v roce 2018 nejlepším světovým letištěm, co se týče digitálních technologií. Cestující se totiž nově nebudou muset prokazovat při nástupu do letadla pasem a letenkou. V některém ze speciálních registračních kiosků naskenují veškeré potřebné údaje předem a při boardingu už je nic nebude zdržovat, což by mělo celý nástup na palubu urychlit.