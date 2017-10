Za vlky, rysy, medvědy a zubry do bavorského Neuschönau

V minulých dnech utekla z výběhu v bavorském Ludwigsthalu malá smečka vlků. Vyvolalo to pozdvižení, někde i paniku, jednoho přejel vlak, dalšího zastřelili preventivně jako nebezpečnou šelmu. Další se asi toulá v okolí Železné Rudy, odkud je to kousek do bavorské minizoo, v nímž zvěř chovají.