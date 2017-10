Postihy za kouření mohou vystoupat až k částce 100 000 bahtů, v přepočtu kolem 65 000 korun. Podle Independentu budou dále od pobřeží vyznačené zóny, kde si budou moci lidé zapálit, s koši, kam budou moci nedopalky vyhodit. Uvedl to šéf DMCR Jatuporn Buruspat. Podle něj jeho tým posbíral kolem 138 000 nedopalků jen na 2,5 kilometrech pláže Patong na ostrově Phuket.

Zákaz má být zkoušen zatím na 20 plážích nacházejících se na ostrovech Phuket, Koh Samui a v provinciích Prachuap Khiri Khan, Chon Buri, Songkhla nebo v oblasti města Pattaya, uvedl list Bangkok Post. Restrikce má vejít v platnost následující měsíc, a pokud se osvědčí, začne platit i na dalších plážích v zemi.

V Thajsku už teď platí zákaz elektronických cigaret, takzvaný vaping. Své klienty by na to měly upozornit už cestovní kanceláře, které ovšem samy mnohdy nemají o nařízení zdání. Za porušení zákazu hrozí nic netušícím turistům až 10 let vězení, e-cigarety jsou totiž v Thajsku ilegální.