Nay Palad, jenž je součástí rezortu Segera Retreat, se nachází v jedné z nejvyhledávanějších safari oblastí v Keni zvané Laikipia. Na jedné straně nabízí návštěvníkům komfort v podobě stylového afrického interiéru, včetně koupelny s tekoucí vodou, na straně druhé autentický zážitek ze srdce savany.

Budova stojí na kůlech a působivé ptačí hnízdo tvoří v podstatě obvod střechy. Veškeré materiály na stavbu poskytli členové lokálních komunit a kmenů a na tvorbě hnízda se i sami podíleli. Ačkoli se v tomto jednopokojovém hotelu nachází i královská postel, návštěvníci podle Daily Mailu většinou touží strávit část noci na střeše. Přijíždějí proto před soumrakem, aby si vychutnali západ slunce.

