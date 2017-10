Vítězství věznice, které se pro její umístění na ostrově přezdívá irský Alcatraz, bylo podle Daily Mailu nečekané. Neubírá nicméně nic na faktu, že má místo zajímavou historii. Spike Island byl v 6. století duchovním místem, jednalo se o klášterní půdu. A to v podstatě až do 18. století, kdy zde vznikla vojenská základna. Pevnost později sloužila jako místo, kde se dočasně drželi trestanci, než byli posláni do vyhnanství.

Bylo nasnadě, že z pevnosti vznikne věznice. Ta fungovala až do roku 2004 a žilo zde kolem 2300 trestanců. Po nákladné rekonstrukci se místo v roce 2016 znovu otevřelo jako turistická atrakce. Dnes nabízí kromě klasických prohlídek také večerní procházky pro odvážnější návštěvníky, kteří si mohou vyzkoušet strávit několik okamžiků v cele nebo si prohlédnout křídlo, kde se vězni trestali — přezdívalo se mu irské peklo.

Bodovalo Portugalsko



Nejedná se o první případ, kdy nějaká atrakce v Irsku či Severním Irsku získala prvenství ve World Travel Awards. V roce 2015 a 2016 to byly pivovar Guinness v Dublinu nebo muzeum Titaniku v Belfastu.

Nejlepší evropskou destinací se v soutěži stalo Portugalsko, nejlepší ostrovní destinací Madeira, která k Portugalsku náleží. Země se umístila i v mnoha dalších kategoriích, například v nejhezčí plážové destinaci, nejlepším boutique hotelu nebo nejlepší turistické organizaci. Nejlepším městským cílem je ruský Petrohrad.

World Travel Awards vznikly v roce 1993, aby oceňovaly nejrůznější společnosti, které spadají do cestovního ruchu. Dnes mají desítky kategorií, ve kterých se hodnotí aerolinie, hotely, turistické organizace, destinace, ale i hotely.