Podrobnosti a tipy

Jízdné pro dvě osoby činí 30 eur, děti do pěti let mají jízdu v doprovodu dospělého zdarma. Svézt se můžete od pondělka do soboty od devíti do osmnácti hodin. V neděli po předchozí rezervaci od devíti do třinácti.

Do čtvrti Monte se můžete vyjma auta nebo autobusu dostat lanovkou Teleférico z přístaviště hlavního města.

Nedaleko stanoviště sáňkařů se nachází i nejznámější botanická zahrada ostrova s názvem Monte Palace Tropical Garden. Jeden ze vstupů do zahrady najdete přímo u výstupu z lanovky.

Pokud potřebujete od místa dojezdu sáněk využít taxi, nepřijímejte první nabídku. Lehce se po chvíli smlouvání a krátkém divadle dostanete i na zlomek původní nabídky.