Nejedná se při tom o první letiště, jehož součástí bude bazén. Může se jím chlubit také singapurské Čangi, kde se bazén, navíc i s vířivkami, nachází na střeše. Oproti tomu může letiště Punta Cana lákat na unikátní výhled.

Punta Cana #airport gets new #VIP lounge with an outdoor pool. No bleep. #airtravel https://t.co/KVKLeUOR0f pic.twitter.com/XfpAH6ELUA