Hotel Charleroi Airport stojí nedaleko jednoho z letišť přidružených k Bruselu. Pronájem rybiček podle manažera hotelu funguje už nějaký ten pátek a mezi hosty je velmi populární. Zvířecí společník vyjde na 3,50 eura za noc, tedy necelou stokorunu. „Chtěli jsme naše klienty něčím překvapit, vždy se o to snažíme,“ řekl manažer David Dillen britskému Independentu.

„Je skvělé vidět, jak na rybičky reagují. Usmívají se a fotografie dávají na sociální sítě. Kromě toho jich během týdne opravdu několik na noc pronajmeme,“ dodává Dillen. Zároveň vyvrací jakékoli domněnky o týrání zvířat, o rybičky se personál pečlivě stará a některé se v hotelu půjčují už čtyři roky. „Kdybychom se o ně dobře nestarali, už dávno by zemřely,“ tvrdí.

V hotelu mají zároveň i velké akvárium s filtrací, dekoracemi i rostlinami. Do něj rybky umisťují, pokud například hosté delší dobu nemají o pronajmutí zájem.

My friend is staying in a hotel in Belgium. They've offered her the option of renting a fish for the night, in case she's lonely. #noshit pic.twitter.com/DG74iRSfhY