Velké jezero, které svým severním cípem drobně zasahuje do sousední Keni, je domovem především pro velkou populaci plameňáků. Ale nejsou to jen jejich zkamenělá těla, na která lze v okolí narazit. V jezeře zahynuli třeba i netopýři.

„Nikdo neví přesně, jak ta zvířata zemřela, ale nejpravděpodobnější je, že je zmátl dokonalý odraz okolní krajiny na hladině a ona do ní narazila,“ uvedl pro Huffington Post fotograf Nick Brandt, který zde pořídil mrazivé snímky uhynulých živočichů.

Lake Natron Has Calcified All The Animals That Have Touched It https://t.co/LlMUrDovKY pic.twitter.com/fLn148aKDR

Vysoký obsah soli a sody pak způsobuje, že ptáci vápenatí a při vysychání jsou dokonale zakonzervovaní. Působí ale poněkud děsivě. Podle Brandta se totiž zachová každý detail a jsou viditelná i ta nejmenší peříčka. „Zvířata byla tvrdá jak kámen, nešla jim ani pootočit hlava nebo křídlo. Tak jsem je zkrátka vytáhl z vody a naaranžoval třeba na větev.“ Dodává, že je svým způsobem navrátil na okamžik zpět do života.

There’s a lake in Africa called Natron, which ‘petrifies’ all the animals that dive in it. 😧 #facts #lakes pic.twitter.com/AHQljs87at