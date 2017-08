„Podle thajských údajů by tam mělo našinců jezdit zhruba 43 000 ročně, obráceně 50 000 Thajců k nám, přestože nejsou přímé lety,” řekl velvyslanec. „Je tam potenciál na další růst, pokud se podaří zavést přímou linku,” dodal. Podle velvyslance se vedou jednání o tom, že by přímé lety mezi Bangkokem a Prahou zavedla zatím neupřesněná thajská letecká společnost.

Rozhodnutí pro vytvoření linky podle něj má ekonomické opodstatnění. „Často se říká, že pro to, aby linka byla profitová, je minimum 30 000 lidí oběma směry,” řekl. Turistický ruch mezi Českem a Thajskem to splňuje. Nová linka by navíc podle něj mohla převzít i některé cestující, kteří dosud do Thajska létají z Mnichova či Vídně.

Bezpečná destinace



Libřický podotkl, že Thajsko je pro turisty relativně bezpečná země. I když někdy jsou zprávy o pumových útocích, stojí za nimi ozbrojenci z jižního Thajska a jsou namířeny proti místním cílům. „Nedá se to srovnávat s atentáty v jiných zemích,” řekl velvyslanec.

Ke stabilitě v zemi přispěl i vojenský puč v roce 2014, který ukončil období masových demonstrací a nepokojů. V zemi sice platí zákaz shromažďování, který by ale podle velvyslance turisty neměl postihnout, pokud se budou vyhýbat politickým akcím.

„Thajci samotní jsou si vědomi, že cestovní ruch je pro ně hodně důležitý, a dělají vše, aby dopad na turisty byl co nejmenší,” podotkl velvyslanec.

Omezený dopad na cestovní ruch má i státní smutek vyhlášený po loňském úmrtí krále Pchúmipchona Adundéta, který stále trvá. Platí pouze doporučení, aby lidé volili oblečení tmavších barev, uvedl velvyslanec.