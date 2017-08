Šestadvacetiletá průvodkyně Alla Lauová počítá s tím, že skupinky lidí, které provází, nejsou příliš velké. Turistům totiž neukazuje finanční čtvrť s blyštícími se mrakodrapy, nýbrž podsvětí, o které se zajímá jen hrstka zvědavců. I přesto každý týden zvládne zhruba devět exkurzí.

Lauová během prohlídky zmiňuje, že velké množství místních obyvatel platí měsíčně až 1600 hongkongských dolarů (přes 4,5 tisíce korun) za miniaturní obydlí známé jako „rakve“, která mají rozlohu pouhých 1,86 metru čtverečních. Poptávka po tomto typu bydlení vzrostla poté, co se ceny v centru města oproti minulému roku navýšily o 20 procent.

FOTO: Reuters

Rostoucí ceny v bohatém městě dovedly téměř milión z celkových sedmi miliónů obyvatel na hranici chudoby. A právě chudobu mají šanci zahlédnout turisté na těchto prohlídkách. Odehrávají se v kontinentální části Hongkongu a jejich součástí je i návštěva nejchudší části města s názvem Sham Shui Po.

„Bylo to úplně autentické. Měl jsem šanci dostat se do hustěji obydlených částí města a s bohatším Hongkongem to velmi kontrastuje,“ řekl agentuře Reuters Angličan Barry Franks, jenž byl v Hongkongu na dovolené.

Dokud to bude možné, budou pokračovat

Zakladatel společnosti Michael Tsang ukazuje turistům i místa, kde se v roce 2014 odehrály masové demonstrace za zachování demokracie. Peking tehdy ohlásil, že bude regulovat hongkongské volby v roce 2017. Demonstrací se zúčastnil jak Tsang, tak Lauová.

„S ohledem na dnešní politickou situaci jsem si jistá, že se brzy opět něco stane,“ tvrdí Lauová. Tsang však dodává, že i kdyby se mělo v budoucnu něco změnit, společnost bude pokračovat v tom, co dělá, dokud to bude možné.