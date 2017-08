Se snoubenkou Marcelle Rangel da Cunhaovou zde osmadvacetiletý Brazilec pořídil nádherné snímky. „Pokud chcete mít podobné fotografie, musíte hodně cvičit. Marcelle miluje dobrodružství a adrenalin a něco podobného si už dlouho chtěla vyzkoušet,“ vysvětlil.

Přestože se zdá, že se vystavují obrovskému nebezpečí, realita je trochu jiná. Pod útesem je totiž plocha, která návštěvníky chrání před případným nebezpečím.

Luiz Fernando Candeia a Marcelle Rangel da Cunhaová na útesu Pedra Do Telégrafo v Brazílii.

FOTO: Profimedia.cz

Díky správnému úhlu při fotografování či následnému ořezání fotografie lze nabýt dojmu, že člověk stojí na okraji propasti. „Pedra Do Telégrafo vyniká tím, že zde pořídíte úžasné fotografie. Když nastavíte fotoaparát do správného úhlu, na fotce to pak vypadá jako propast,“ popisuje Candeia.

Místo proslavila jedna z Miguelových fotek v roce 2015. Ten ji tehdy sdílel na sociálních sítích a útes se stal vyhledávaným lákadlem návštěvníků z celého světa. „Útes Pedra Do Telégrafo se stal jedním z nejoblíbenějších turistických míst v okolí. Množství návštěvníků lze srovnávat i se sochou Krista Spasitele,“ uzavírá Candeia.