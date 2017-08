Desítky hektarů mladých již plodících vinohradů na viniční trati Pod Mušlovem teprve turisté na jihovýchodní straně Mikulova objevují. Od víkendu je na nové turistické cestě pro pěší a cyklotrase čeká milé překvapení. Mohou si prohlédnout nově vznikající výletní sýrovou restauraci v rodinné farmě Pálava, která finišuje s dokončením.

„Chtěli jsme ozvláštnit autentickými produkty zdejší už poměrně bohatou nabídku vinařské turistiky. Nabízíme jednoduchou ale poctivou kuchyni založenou na sýrové bázi. A protože sýr je bratr vína, chceme lidem ukazovat, který sýr se ke kterému vínu hodí nejlépe a chutě by v tomto případě měly vydatně podpořit i naše marmelády. Dobrá kombinace sýr, víno marmeláda opravdu stojí za to,” vysvětluje spolumajitel rodinného vinařství Tomáš Vican.

Láká na kávový sýr



„Například sýry typu camembert, což je v našem případě smetanový Pálavský hermoš se výborně hodí k burgundám, jako je Chardonay, či Rulandské šedé, což vytvoří dokonalé souznění. K aromatickým produktům, mezi které patří třeba nazrálejší kozí sýr, doporučujeme tramín. Jednodušší, čisté sýry s lehce navoněnými bylinkami, které také děláme, jsou zase ve výborném souladu se suchým Vlašským ryzlinkem,” tvrdí vinař.

„Náš nejvíc nazrálý sýr Kienberg, což je typ čedaru, který se pasteruje nadvakrát - ten je naprosto dokonalý k botritickým výběrům vín, tedy s přirozenou plísní. U nás je to například jedinečný Vlašský ryzlink z trati Ořechová hora. Poslední věc, což je myslím zcela ojedinělá rarita, kterou dosud nedělá nikdo jiný, je polotvrdý kávový sýr, který doporučujeme obecně k červeným vínům,“ vypočítává vinař za vydatné pomoci dalších členů rodiny.

Tomáš Vican rád experimentuje. Posledním nápadem je sýrová sezónní restaurace. Až čas ukáže, jak si ji lidé na nové turistické trase pod Pálavou oblíbí.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Vican využívá na degustace i různých marmelád. Například ke kozímu sýru se hodí marmeláda s levandulovou příchutí, někdy se podává i med. Lehká svěží marmeláda s příchutí máty a okurky se zase hodí k jednoduchému sýru, jako je kravský polotvrdý. Chuť vína a sýra dokáže podpořit výrazně i oblíbená cibulová marmeláda, ke které si hledají gurmáni typy vín většinou už sami. Hutnějším, tedy červeným vínům, zase sluší chilli marmeláda.

„Takže vyberte víno, k vínu sýr a k sýru nakonec marmeládu a máte zážitek na třetí,“ dodává Vican. Jak doplňuje, zatím půjde o sezónní záležitost, která nyní startuje a v provozu bude do - jak vinaři říkají - konce burčáků, tedy zhruba do listopadu.

„Samozřejmostí je také možná prohlídka naší sýrárny. Sýr děláme z obvykle z denní várky 400 litrů mléka,“ doplňuje dcera Tereza, které při výrobě sýra pomáhá i maminka Martina a bratr Martin.

Chodí i vojáci-pamětníci

Nová turistická trasa, která navazuje na dosavadní modrou značku vedoucí z lomu v Miklově nyní protne i farmu Pálava a viniční trať Pod Mušlovem a dál půjde až do Sedlece. Současně s ní tak vzniká i nová cyklotrasa.

Ovšem jak jde k sobě cyklistika a degustace vína, když na farmě není ubytování? „Opilý řidič, veselý vrah,“ cituje známou repliku Vican a vzápětí dodává, že v okolí je řada penzionů.

Čas od času se stane, že se na farmě objeví pamětník, který kdysi v Mikulově sloužil jako voják. „Místa, kde byl prostor samotné střelby a kde stály terče jsou v terénu ještě jakžtakž patrná a zatím nemáme jasno, co s touto plochou v rámci rekultivace střelnice uděláme, ovšem okolí už zcela pohltily vinohrady a příroda, do které se snažíme zasahovat co nejméně. Jak se nám to daří, to nám snad řeknou návštěvníci sami,“ myslí si vinař.