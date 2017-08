„Zavedení nové linky z Prahy do Filadelfie je jasným důkazem, že to v American Airlines myslíme s růstem na mezinárodním poli a posílením přítomnosti v Evropě rozhodně vážně. Filadelfie je naším největším uzlovým letištěm na severovýchodě USA a může tak cestujícím z Prahy nabídnout široký výběr při přestupu na linky do dalších destinací v Severní Americe či Karibiku,“ uvedl vrchní viceprezident pro mezinárodní přepravu Jim Butler.

„Linka do Filadelfie bude denní a bude provozována od 4. května do 27. října, tedy po dobu letní sezóny,” informovala Novinky tisková mluvčí Letiště Praha Marika Janoušková.

„Dlouhodobě jsme usilovali o další přímé spojení z Prahy do Severní Ameriky a jsem rád, že od května 2018 budou moci cestující využít pravidelnou denní linku do Filadelfie. Získáme tak zároveň spojení s klíčovým přestupním bodem pro návazné lety po USA – například do Los Angeles, San Francisca, Miami nebo Bostonu,“ řekl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.

Řehoř předpokládá, že novou linku využije zhruba 60 000 lidí za rok.