„Oprava hodin zabezpečí jejich dlouhou životnost, udržovat je třeba i Alžbětinu věž, kde se hodiny nacházejí,” uvedla správa parlamentních budov. Westminsterský palác na břehu Temže, sídlo britského parlamentu, je světovou turistickou atrakcí. Podle vedení Dolní sněmovny by se lidé měli příští pondělí u věže shromáždit, aby si na dlouhou dobu naposledy zvuk zvonu poslechli.

„Je mi ctí postarat se o to, aby tento krásný kus viktoriánského inženýrství správně fungoval každý den. Schválené rekonstrukční práce zajistí dlouhodobou funkčnost hodin a uchrání i jejich domov – Alžbětinu věž,” řekl správce Big Benu Steve Jaggs.

Věž už nyní z poloviny zakrývá lešení, které je předzvěstí rozsáhlých renovačních prací. Restaurátoři hodiny demontují a každou jejich součástku nechají prozkoumat a opravit experty. Všechny ciferníky čeká vyčištění, renovace se nevyhne ani rafijím.

Jeden ciferník ale vždy zůstane viditelný, aby Londýňané a turisté měli přehled o čase. Místo historického hodinového mechanismu bude čas prozatímně měřit moderní elektrický stroj. Zvukový doprovod v podobě zvonů ovšem nezazní. Oprava má skončit v roce 2021.

Opravy za víc než miliardu

Dominanta Londýna se do roku 2012 oficiálně jmenovala jednoduše Hodinová věž, ale častěji se jí říkalo Big Ben podle největšího zvonu. Ten má 13,7 tuny a odbíjí každou hodinu téměř nepřerušovaně už 157 let. Doprovázejí jej čtyři menší zvony, které mají od jedné do čtyř tun a odbíjejí každých 15 minut.

O opravě hodin a věže se hovoří už několik let. Náklady na nynější odborné práce v trvání čtyř let už dříve britská média odhadla na 40 miliónů liber (1,5 miliardy Kč). Podle britského serveru The Guardian se naposledy Big Ben kvůli údržbě odmlčel v roce 2007, předtím jej rekonstrukce odstavila v letech 1983 až 1985.

Novogotická 96 metrů vysoká věž, která byla dokončena v roce 1859, nyní již pět let nosí jméno Alžběty II., a to od 60. výročí nástupu královny na trůn.