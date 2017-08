Praha



Paměť loutky

V sobotu se budou moci zájemci vydat po příběhu loutek. Nejen dřevěné postavičky baví generace lidí už dlouhá staletí, mnohdy skrývají i osobité příběhy. Valdštejnská zahrada loutkami doslova ožije, návštěvníci se mohou těšit na jejich výstavu, workshopy a animační loutkové ateliéry. Více zde.

Do krytu

Tuto sobotu se opětovně uskuteční nekomentované prohlídky veřejného bunkru Folimanka. Návštěva je vhodná i pro děti a dobře vychované mazlíčky. Bunkr je největších krytem na Praze 2, pojme až 1260 osob. Návštěvníci zde mohou zhlédnout i několik výstav, mimo jiné o pražských povodních nebo dalších krytech. Více informací zde.

Středočeský kraj

Den rekordů

V sobotu se budou v milovickém parku Mirakulum překonávat rekordy. Lidé, kteří se budou chtít do budování nového rekordu zapojit, budou mít všechny atrakce zdarma. Kromě zábavy čeká o víkendu na návštěvníky i poučení. Naučíte se ošetřit krvácející rány nebo uvolnit dýchací cesty. Do Mirakula zavítá také autorka dětských knížek Denisa Prošková. Podrobnosti o akci se dozvíte zde.

Benešovské posvícení

Na tento víkend připadá v Benešově posvícení. Láká na bohatý program, který se uskuteční na Masarykově náměstí a v historické části města zvané Karlov. Kromě farmářského trhu, který nabídne nejrůznější pochutiny a výrobky, je připravena i zábava v podobě pouličních vystoupení, lunaparku, ale i pohádek a aktivit pro děti. Více informací najdete zde.

Jihočeský kraj

Do armádního ležení

V sobotu se Housův mlýn v Táboře promění v historické ležení. Návštěvníci zde naleznou dobovou krčmu, ale i mučírnu či střelnici z mušket. Atmosféru dokreslí herci v kostýmech, kteří diváky vtáhnou do velkolepých bitev, ve kterých nebude chybět ani vtip, nadsázka či recese. Připomínat se bude historická událost dobývání Tábora Švédy v roce 1648. Více zde.

Plzeňský kraj

Vyřezávání v zoo

Ždírecká zoo nabídne o víkendu tak trochu jiný zážitek, než jste normálně zvyklí. Zkoušeli jste někdy vyřezat sochu? V sobotu a neděli budete mít možnost. Pod vedením mistra řezbáře vzniknou hned dvě sochy, do tvůrčího procesu se budou moci zapojit všichni ochotní zájemci. V oba dva dny také proběhne krátká přednáška o řezbářském řemeslu. Více informací na facebooku a zde.

Karlovarský kraj

Odhalení kostela

V parku Boheminium u Mariánských lázní se bude v sobotu odhalovat model další české památky. Bude se jednat o kostel svatého Jakuba a Filipa na Chvojně u Konopiště. Mimo to je ovšem připraven bohatý program na celý den, a to především pro děti. S ratolestmi ale můžete dorazit i v neděli, kdy se v areálu odehraje divadelní představení, budou se také opékat buřty a hrát středověké hry. Detaily naleznete zde.

Ústecký kraj

Osecká pouť

Velká regionální slavnost se uskuteční o víkendu v Oseku. Tradiční pouť nabídne jednak průvod, který doprovodí hudebníci a mažoretky, poté především řemeslný trh, který se uskuteční na nádvoří cisterciáckého kláštera. Návštěvníci zhlédnou představení pouličních a loutkových divadel, hrát bude historická hudba a předvedou se také nejrůznější akrobaté či kejklíři. Více zde.

Liberecký kraj

Vojáci na Bezdězu

V sobotu se Bezdězem bude prohánět dobová vojenská posádka. Ti, kdo sem tento den zavítají, se mohou těšit na ukázky ze života vojáků, údržbu zbraní a jejich výstavu. Každý si může zbraně nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet. Na mlsné jazýčky bude čekat dobová kuchyň. Kompletní program akce najdete zde.

Královéhradecký kraj

Zámecké slavnosti

O víkendu proběhnou na zámku Hrádek u Nechanic netradiční kostýmované za prohlídky. Návštěvníci nahlédnou do interiéru památky za doprovodu hraběcí rodiny, jejích hostů a služebnictva. Těšit se můžete také na šermířská vystoupení nebo divadelní představení. Jelikož se akce koná u příležitosti 160. výročí dostavby zámku, připraven je rovněž dobový jarmark. Detaily se dozvíte zde.

Pardubický kraj

Třicetiletá válka

Na hradě Svojanově se návštěvníci o víkendu přenesou do doby třicetileté války. Připraven je komponovaný program, jehož vyvrcholením bude velkolepá bitva o hrad, do níž se zapojí hned několik spolků. Mimo to bude na místě dobové tržiště, zájemci si budou moci vyzkoušet nejrůznější zbraně, ale také zhlédnout práci mistra kata. Více informací najdete zde.

Vysočina

Letohrádky

Ve westernovém městečku Šiklův mlýn se o víkendu uskuteční pohádkové letohrádky. Městečkem se budou prohánět žlutí Mimoni a Transformeři a je připraven také zábavný program. Například v přírodním amfiteátru vystoupí hudební skupina Veka, která potěší malé i velké a na večer je připravena retrojízda s písněmi z muzikálu Pomáda. Den pak zakončí pyrotechnická show. Více zde.

Jihomoravský kraj

Kovářská a kolářská sobota

Barokní kovárna v Těšanech bude v sobotu hostit akci, která návštěvníkům představí dvě tradiční řemesla, kovářství a kolářství. Pro děti bude připraven hravý program, v jehož rámci se promění na tovaryše a prostřednictvím úkolů a aktivit se s řemeslem podrobně seznámí. Jako odměnu získají výuční list ozdobený voskovou pečetí. Další informace najdete zde.

Olomoucký kraj

Kovářské fórum

V sobotu začíná na hradě Helfštýn další kovářské fórum. Během týdne, kdy potrvá se zde zrodí monumentální plastika, na které se bude podílet několik uměleckých kovářů. Kromě toho se ale můžete těšit na doprovodný program, v den zahájení akce to bude třeba hudební program. V dalších dnech pak třeba na prohlídky expozic uměleckého kovářství, archeologie a mincovny. Podrobnosti najdete zde.

Zlínský kraj

Ztraceni v bludišti

Ještě jste se neztratili v kroměřížském bludišti? Tak to napravte a přijďte se sem zatoulat i s dětmi. Najdete ho na Velkém náměstí a je v něm klasické zrcadlové bludiště, křišťálové bludiště, pak jedno určené těm nejmenším, dále zábavná křivá zrcadla a spousta dalšího. Vstupné je 60 korun, rodiny mají slevy. Více najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Doubravské slavnosti

Sobota bude patřit tradičním slavnostem v obci Doubrava. Na akci nebudou chybět kolotoče ani stánkový prodej nejrůznějších předmětů, výrobků, ale i dobrot. Třeba domácích koláčů. Na děti čeká soutěžní cesta nazvaná Šmoulovaná, hry, ale i malování na obličej, dílnička modelování balónků, skákací hrad a mnoho dalšího. Podrobnosti najdete zde.