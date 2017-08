Oxford je návštěvníky vyhledáván kvůli úchvatné architektuře – mnohé stavby pocházejí z 12. století. Atmosféra městečka, ve kterém se natáčely i některé scény z Harryho Pottera, tak přitahuje nejen britské turisty, ale především ty zahraniční. Ročně jich sem zavítá kolem sedmi miliónů. Podle některých se turismus začíná měnit spíše v noční můru a množství návštěvníků dělá místním ze života peklo.

Alespoň to tvrdí starostka Oxfordu Mary Clarksonová. Podle ní a mnoha dalších obyvatel se ve městě nedá od června do října skoro existovat. „Návštěvníci si klidně zaparkují na místech, kde to není povoleno, a zablokují chodníky. Samozřejmě mi nevadí turisté samotní, ale spíše způsob, jakým se v Oxfordu chovají,“ řekla starostka Daily Mailu.

V Benátkách je problém horší



Řešení by podle ní bylo při tom tak jednoduché. Stačilo by, kdy se turisté chovali více ohleduplně. Kdyby svědomitě parkovali na místech, kde se to smí, kdyby organizované skupiny chodily pohromadě, a ne roztroušené, nebo kdyby průvodci neblokovali vstupy a průchody na určitá místa, kudy procházejí místní.

„Nejsou to žádná nákladná řešení. Nezpůsobí nikomu žádné velké potíže, ale mohly by nám výrazně pomoci, abychom se cítili ve městě všichni lépe,“ dodává Clarksonová.

Starostčin komentář přichází v době, kdy si na nevychované turisty stěžují vyhledávané turistické cíle v Itálii, třeba Benátky, Řím či Florencie, ale také Barcelona nebo některé oblasti Chorvatska. „Je očividné, že v Benátkách či Barceloně je situace mnohem horší, navíc to má i diametrálně odlišné dopady na ekonomiku. Ale zcela chápu, proč jsou tím tamní obyvatelé tak rozezleni,“ uzavřela.