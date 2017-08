Pravděpodobně se jedná o marketingový tah společnosti Boeing, jelikož letoun vyletěl z washingtonského Seattlu, kde firma sídlí. Letadlo dále letělo přes státy Montana, Severní Dakota, Minnesota až do Winsconsinu, odkud začalo „kreslit“ svůj tvar.

Až bude mise dokončena, letoun se vrátí opět zpět do Seattlu. Před 15. hodinou SELČ byl Boeing na cestě už více než 14 hodin a do konce cesty mu zbývalo ještě něco kolem dvou hodin. Dohromady by měl tedy strávit více než 16 hodin ve vzduchu.

Jeho cestu lze pozorovat například na portálu Flightradar 24, kde jej najdete pod označením BOE004.

Aktuální let se svou délkou zas až tak moc neliší od nejdelšího linkového letu na světě. Zatímco dnešní let bude trvat celkem zhruba 16 hodin a 10 minut, nejdelší linkový let provozují aerolinky Qatar Airways z katarského hlavního města Dauhá do novozélandského Aucklandu. Letoun urazí 14 524 kilometrů a zabere mu to obvykle 17 hodin a 35 minut.