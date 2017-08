Po dlouhých 75 let byla poštovní podzemka Mail Rail londýnskou centrální tepnou pro přepravu pošty. Jednalo se totiž o mnohem rychlejší alternativu, jak přemisťovat dopisy a balíky nejen mezi jednotlivými městskými obvody, ale také mezi nádražími, odkud vlaky rozvážely psaní do zbytku země.

Když se v roce 1927 toto neveřejné rameno metra otevřelo, bylo technologickým skvostem své doby. Plně elektrifikovaná dráha jezdila bez řidiče a rozpínala se 10 kilometrů napříč celým Londýnem od Paddingtonu na západu až po Whitechapel na východě.

Kromě techniků, údržbářů nebo zaměstnanců pošty se do útrob podzemního systému nikdo nepodíval. Svému účelu sloužila podzemka až do roku 2003, kdy ustoupila technologicky méně náročnějšímu druhu komunikace, e-mailům.

Na projížďku do minulosti



Vedení pošty zvažovalo, že bude podzemku využívat alespoň pro přepravu balíků, nebo dokonce pěstování hub. Nakonec se ovšem rozhodlo, že se křídlo metra zachová a připojí se pod nedaleké poštovní muzeum. „Poprvé v historii chceme představit poštovní dráhu veřejnosti a nechat návštěvníky nahlédnout do její pozoruhodné infrastruktury,“ řekl zástupce ředitele The Postal Museum Tim Ellison pro agenturu AP.

Podzemní dráha se poprvé otevřela v roce 1927.

FOTO: Profimedia.cz

Návštěva tunelů bude zahrnovat krátkou projížďku po dráze, s několika zastaveními, kdy se návštěvníci dozvědí zajímavosti z historie. A ne že by jich bylo málo. „Troufám si tvrdit, že půjde o naši nejlepší expozici,“ dodal Ellison pro AP. Ti, kteří se nebudou chtít vypravit na kodrcavou cestu temnými tunely, se budou moci na jízdu podívat alespoň skrze krátký dokument, který zájemce seznámí s historií dráhy, její rozlehlostí, ale také lidmi, kteří na ní pracovali.

Nová sekce poštovního muzea se otevře 4. září a za 16 liber (zhruba 460 korun) se budou moci návštěvníci podívat, jak do samotné budovy muzea, tak i na dráhu. Expozice údajně uspokojí i ty, kteří se běžně o známky či poštu obecně nezajímají.

Kromě zaměstnanců pošty nebo údržbářů poštovní metro zatím nikdo jiný nenavštívil.

FOTO: Profimedia.cz

Podle Ellisona jde především o podstatnou část britské historie. „Je to velký příběh o naší národní hrdosti. Pošta má ve Spojeném království více než pětisetletou historii, řekl bych, že jsme do jisté míry vnesli do světa gramotnost. Chceme se o to podělit s lidmi, “ tvrdí Ellison.

Dodává, že pro mnohé může být lákadlem i nostalgie, kterou pošta představuje. Obdržet totiž dopis či pohled v době, kdy se pro komunikaci používají především sociální sítě, může mít své nepopiratelné kouzlo.