„Obrátili se na mě zastupitelé a říkali mi, že provoz na Vltavě v letošním roce překračuje určité hranice a po vodácích zůstává velký nepořádek. To zvyšuje nároky na úklid. Pravděpodobně také rozmístíme značky upozorňující, že se v plavkách do města nesmí. Přijde nám to v historickém centru neseriózní. Jsou také návrhy, že bychom část řeky zpoplatnili, ale to nevíme, jak právně ošetřit,“ sdělil Právu starosta Českého Krumlova Dalibor Carda.

Podobně negativně vnímá nával i starosta Vyššího Brodu Jan Zálešák (nez.), podle něhož by se měl počet vodáků na Vltavě začít regulovat. Státní podnik Povodí Vltavy, který úsek spravuje, ale nic takového nechystá a prý ani nemůže. „V současné době neexistuje legislativní rámec, který by nám to dovoloval,“ reagoval na dotaz Práva ředitel závodu Horní Vltava státního podniku Povodí Vltavy Zdeněk Zídek.

Kempy jásají

Nebývalý zájem o vodu si naopak pochvalují provozovatelé kempů. „Vody máme i teď dostatek a zájem je především o víkendech veliký. Skutečně to může být i přes deset tisíc vodáků, protože na řece je celá řada půjčoven. Ještě se nám však nestalo, abychom neměli lodě,“ tvrdí Petr Mačuda ze společnosti Ingetour, která půjčuje na Vltavě lodě.

Zdravotní záchranáři vyjíždějí k Vltavě spíše zřídka a většinou kvůli cizincům. Lékaři v českokrumlovské nemocnici ošetřili od začátku července už několik topících se Korejců. „Asiati často nerespektují značení na řece a nemají zkušenosti s ovládáním lodě. Není výjimkou, že chtějí sjíždět jez v místě, které k tomu není určeno. Výsledkem jsou pak podchlazení a téměř utopení exotičtí vodáci,“ řekl lékař interního oddělení českokrumlovské nemocnice Pavel Hausdorf.

Že Asijci lodě na řece absolutně nezvládají, potvrzují i vodní záchranáři. „Vůbec se na řece neorientují. Většina půjčoven lodí jim nabízí sjetí Vltavy s instruktorem, jenže oni to odmítají, a to zřejmě kvůli penězům,“ uvedl Milan Bukáček, šéf Vodní záchranné služby v Českém Krumlově.

Vodácké šílenství panuje také na Teplé Vltavě v úseku Soumarský most–Pěkná. Od začátku sezóny tady projelo už 1550 lodí. A to i přesto, že správci šumavského národního parku zvedli ceny za registrace. „Letos je zájem lidí obrovský. Když to porovnáme s loňským rokem, tak například jen v květnu, kdy jsme se splouváním začali, vyjelo o čtyřicet lodí více,“ uvedl Jan Dvořák, mluvčí šumavského národní parku.

On-line registrace stojí pět set korun, na místě je pak splutí o stovku dražší. „Musím potvrdit, že máme stále obsazeno,“ dodal Dvořák.