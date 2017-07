V jihovýchodní Asii se každoročně koná řada food festivalů, které nabízejí to nejzajímavější z místních kuchyní. Ožívají jak speciální rodinné receptury, tak i osvědčené recepty tamějších zkušených šéfkuchařů. Tak třeba takový kambodžský Pchum Ben je celostátním kulturním festivalem s budhistickými kořeny, při němž Kambodžané uctívají své zemřelé předky a přinášejí jim obětní pokrmy.

Pchum Ben

FOTO: Profimedia.cz

V průběhu těchto pro Evropana kuriózních oslav budete mít spoustu příležitostí ochutnat tradiční kambodžskou gastronomii v plné její kráse. Festival probíhá po dobu dvou týdnů od 1. do 15. khmerského měsíce Potrbotr, který v roce 2017 připadá na září a v roce 2018 na říjen.

Food festival pro opice



Podíváme-li se do sousedního Thajska, tak velmi populární je Lopburi Monkey Banquet, který začíná poslední neděli v listopadu ve městě Lopburi ve středním Thajsku. Na popud místního podnikatele zde obyvatelé zorganizovali první „raut s ovocem a pochutinami pro opice“ již v 80. letech. Proč? Právě toto místo je totiž proslulé velkou populací makaků.

Na opičím festivalu v Thajsku si musejí opice připadat jako v ráji.

FOTO: Profimedia.cz

Za myšlenkou festivalu stojí touha vyjádřit vděk opicím za to, že coby hlavní turistická atrakce přitahují do provincie cestovatele a potažmo i potřebné finance. V průběhu let se tento festival stal tradicí a v současnosti každoročně láká tisíce místních i turistů. Jídlo zde, podobně jako u všech food festivalů v Thajsku, hraje hlavní roli, a tak se dobře nenajedí jen opice, ale i lidé. Široká nabídka gastronomických specialit, které nabízejí místní stánkaři, totiž jistě uspokojí každého turistu.

Trocha zeleniny nezabije

V Thajsku můžete ale navštívit třeba i Phuket Vegetarian Festival, letos probíhající od 20. - 28. října. Původ festivalu tkví ve snaze obměkčit srdce bohů vegetariánskými pokrmy a modlitbami a uchránit se tak před nemocemi. Snaha o tuto očistu, jež má přinést štěstí a prosperitu, nakonec přerostla v největší vegetariánský festival. Nic pro milovníky masa, avšak jistě zajímavé pro fotografy a ty, kteří jsou ochotni sem tam pozřít také něco jiného než flákotu masa.

Phuket Vegetarian Festival

FOTO: Profimedia.cz

A pokud jste vegetariáni nebo vegani, pak vás jistě zaujme i Bali Vegan Festival, který bude hostit 6.–8. října prostor Paradiso Ubud a jeho okolí. Ano, koná se, jak už dává název tušit, na exotickém Bali, které je oblíbenou destinací potápěčů z celého světa. Každoroční třídenní akce má společenský přesah a snaží se inspirovat, vzdělávat a šířit osvětu o alternativním způsobu života.

Rozvojová Barma i profesionální Singapur



Barmský Ananda Pagoda Festival se koná každoročně v lednu. Název dostal podle jednoho z největších a nejzachovalejších chrámů v Baganu. Oslavy na počest této významné památky sestávají z tance, komických scének a divadelních představení pod širým nebem. Místní prodejci zase nabízejí tradiční barmské jídlo a lokální výrobky. Tento festival je ale v tuto chvíli poměrně vzdálený.

Už v září ale začne ve městě General Santos Festival Tuna. Jeho návštěvníci mohou oslavovat žlutoploutvou rybu hojně se vyskytující v místních vodách, a zároveň ochutnat pokrmy z ní. Připravena budou i pouliční představení a mnoho soutěží. Donedávna byly lety do Barmy velmi složité či drahé. Aktuálně je z Prahy nejpraktičtější spoj aerolinek Emirates s jedním přestupem v Dubaji.

Žlutoploutvý tuňák hraje na jednom z barmských food festivalů prim.

FOTO: Profimedia.cz

Singapur je navzdory své malé rozloze považován za jedno z kulinářských center regionu, a v roce 2017 se přímo v jeho ulicích pořádá hned několik food festivalů. Stolování v Singapuru se totiž většinou koná pod širým nebem. Nejznámější z festivalů je každoroční Singapore Food Festival, který probíhá do konce července. Ač nejznámější, propagující výjimečnost a jedinečné chutě singapurské kuchyně let minulých i současných, tak je jen jedním z mnoha.

V rámci čtyřdenní akce pro gurmány můžete ochutnat na pět desítek specialit kuchyní restaurací ověnčených michelinskými hvězdami i dalšími oceněními. Minulý ročník přilákal na 18 tisíc labužníků, kteří se zúčastnili degustací pokrmů světové kvality, a také kurzů vaření s VIP šéfkuchaři. A abychom nezapomněli - v srpnu začíná Epicurean Market, veletrh jídla a vína, jenž se koná v Sands Expo and Convention Centre.