Kromě selfie tyčí a lahví byly z centra vykázány také food trucky, respektive jakékoli pojízdné stánky. Pravidla jsou zatím dočasná, platit by měla do 13. srpna, ale počítá se s tím, že budou prodloužena.

„Jedná se o obnovitelná pravidla. Budou pokračovat do té doby, dokud budou potřeba,“ uvedla radní pro bezpečnost Carmela Rozzaová. „Účelem restrikcí je, aby si lidé navykli, že do centra se lahve nebo i plechovky a podobné věci zkrátka nenosí,“ dodává. Zákazy se vztahují především na oblasti v centru města, například v ulicích Via Codara či Gorizia Avenue.

Milán těmito zákazy následuje další italská města, která se brání proti nespolečenskému chování, primárně ze strany turistů. Například ve Florencii se v květnu rozhodli ke kropení schodů bazilik, kostelů a dalších míst, kde návštěvníci seděli a například svačili. [celá zpráva]

V Římě nedávno zakázali pití alkoholu v noci. Jedná se konkrétně o prodej lihovin a jejich konzumaci na veřejnosti po setmění. Zákaz má platit do konce října. Další z restrikcí se vztahuje na svačení v okolí slavných fontán, za koupání či ošplouchnutí v té nejznámější — di Trevi — hrozí lidem i vysoké pokuty, a to v přepočtu až kolem 6000 korun.