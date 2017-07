„Jeden můj kamarád pracuje na letišti. Přemýšleli jsme, jakou věc bych mohl nechat odbavit a vyváznout bez postihu,“ cituje Australana britský Independent, který o vtípku informoval. Prvním nápadem byl prý deodorant, ale plechovka s popiskem export se zdála být trefnější, takže o výběru bylo jasno.

Packing the essentials! Australian checks in single can of beer at airport for travel! #straya https://t.co/Xb5ORfdwuY