Chorvatské ministerstvo turismu oznámilo, že chystá kategorizaci jadranských pláží. Ty by během několika let měly být rozděleny celkem do čtrnácti kategorií. Budou to běžné pláže, hotelové, městské, pro rodiny s dětmi, pro surfaře, pláže adrenalinové, nudistické, romantické a také třeba párty pláže. Není dosud úplně jasné, jak přesně budou jednotlivé kategorie v praxi vypadat, ale již bylo řečeno, že zatímco na běžné pláži by každý měl mít pro sebe pět metrů čtverečních, na romantické pláži by to mělo být patnáct metrů. Na pláži pro děti mají být minimálně dvě dětské atrakce na břehu a další dvě ve vodě.