Bývalé Escobarovo sídlo bylo opuštěné přes 14 let, než se do jeho renovací pustil současný majitel Lio Lamca, který obchoduje s uměním. Pustou, leč rozlehlou budovu proměnil v luxusní hotel Casa Malca, který je navíc součástí rezortu Tulum, nádherného mexického letoviska na poloostrově Yucatán.

Tulum je známý bělostnými plážemi a tyrkysovým mořem. Co by kamenem dohodil odsud navíc leží jedna z nejznámějších a nejhezčích mexických destinací vůbec, Playa del Carmen.

Want to stay in a former home of Pablo Escobar?.. Casa Malca is 35 room luxury beachfront hotel in Mexico. Email reservations@hotels.tv pic.twitter.com/hyJ0FANfKr