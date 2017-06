V červnu nasadí jihočeský dopravce GW BUS autobusy s cyklovleky na čtyřech a o letních prázdninách na sedmi linkách v Jihočeském a Jihomoravském kraji. Cyklisté i pěší turisté se díky Dopravnímu systému ČEZ Cyklotrans dostanou na Lipno, Kvildu, do Novohradských hor, Černé v Pošumaví, Borové Lady, České Kanady, na Orlík nebo do Gmündu v Rakousku.

„Je to už patnáctá sezóna ČEZ Cyklotrans a myslíme si, že prospívá atmosféře Jihočeského kraje. Je to možná nejlepší systém, jaký v republice funguje, a mezi cyklisty i pěšími turisty je o něj opravdu velký zájem,“ uvedl Miroslav Mrkvička, předseda představenstva společnosti GW BUS. Poznamenal, že systém neslouží pouze cyklistům, ale i pěším turistům nebo například na Lipensku vodákům. „Je tady také fenomén elektrokol, o které je stále větší zájem,“ podotkl Mrkvička.

Vedoucí útvaru komunikace Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ upozornil, že po cyklobusech je stále větší poptávka. „My provozujeme i infocentra a sledujeme nárůst počtu cykloturistů. Například i u infocentra na Temelíně tvoří návštěvníci na kolech už asi dvacet procent z celkového počtu. Tento systém dopravy je navíc ekologický a splňuje nejnáročnější kritéria,“ je přesvědčený Šuléř.

Loni byl zájem o Lipno



Mrkvička poznamenal, že u autobusů je moderní technika, do které se kola ukládají, aniž by se poškodila. Generální ředitel GW BUS Rober Krigar upozornil, že v loňském roce bylo autobusy přepraveno 3900 kol, 19 000 cestujících a ujeto 60 000 kilometrů. „V letošní jubilejní sezóně se chystáme na linkách ČEZ Cyklotrans vypravit 640 spojů a jako novinku budeme zkušebně nasazovat v pracovní dny na trase do Kvildy nízkopodlažní autobus,“ vysvětlil Krigar.

Největší zájem byl v loňském roce o trasy na Lipno nad Vltavou a Vyšší Brod, dále o zelenou linku do oblasti České Kanady a o linku na Kvildu přes Prachatice a Vimperk. Nejžádanější spoje jsou sobotní z Českých Budějovic.

„Pro jejich zajištění využíváme standardní autobusy pro 41 cestujících s cyklovlekem na 25 kol. K přepravě přijímáme všechna jízdní kola, ze kterých musí být odstraněny před nakládkou všechny odnímatelné součásti. Elektrokola jsou přepravitelná pouze, pokud jde snadno vyjmout baterii,“ konstatoval Mrkvička s tím, že cyklobusy nejdou objednat předem.