Jednou z hlavních atrakcí instituce je obří průhled do akvária, kde mohou návštěvníci spatřit kolem 2000 medúz, takzvaných talířovek ušatých. Ty se od ostatních druhů liší tím, že nemají žahavou část těla, navíc ve vodě tajemně světélkují.

Pohyb medúz má na některé návštěvníky hypnotický účinek.

FOTO: Profimedia.cz

Podle mnoha návštěvníků je pohyb těchto živočichů vyloženě hypnotický. „Medúzy jsou nádherné. Vypadá to, jako kdyby tancovaly ve vesmíru,“ rozjímá jedna z návštěvnic Lauren Roseacostová, která dorazila až z Floridy.

Vzniklo náhodou



Lehkou bizarností je, že kromě živých medúz mohou návštěvníci zavítat také do zdejší kavárny a pochutnat si na neobvyklých delikatesách. Třeba na zmrzlině s kousky jedlých medúz, píše agentura Reuters. „Má to zvláštní strukturu, ale chutná to skvěle,“ popsal jeden z návštěvníků Norijuki Fujiwara.

Kromě zmrzliny se medúzy přidávají i do japonské nudlové polévky ramen. Kdo si na medúzách pochutnat nechce, může si koupit třeba upomínkový předmět v místním obchodu se suvenýry. Třeba přívěsky, pro pány jsou k dispozici kravaty.

Jellyfish ice cream?! RT @ecco524: Jellyfish ice cream at Kamo Aquarium in Tsuruoka, Yamagata #dessert pic.twitter.com/jea2jaX2Bq — Kuidaore (@UnsinkableJapan) 9. července 2014

Zmrzlina vypadá na první pohled jako každá jiná. Ale obsahuje kousky medúz.

Akvárium Kamo mimo jiné nabízí i vzdělávací programy, kde se mohou návštěvníci dozvědět mnoho zajímavostí o tom, jak se medúzy množí nebo stravují. Současný ředitel instituce Kazuja Okuizumi tvrdí, že sbírka akvária začala úplnou náhodou, když se samovolně v exppozici korálů začal vyvíjet typ medúzy zvaný cassiopea. Námořní lodě byly poté vysílány, aby v moři nachytaly co možná největší počet medúz do začínající sbírky, která nakonec narostla do obřích rozměrů.

Kromě samotných medúz, které jsou nejpopulárnějšími tvory instituce, najdou lidé v dalších patrech akvária třeba žraloky, kraby, chobotnice, ale i nespočet druhů barevných ryb. Nejen ty nejmenší návštěvníky pak potěší přítomnost hravých lachtanů, kteří se turistům čtyřikrát denně představují v show s chovateli.