Burgenland je možná ne tolik probádaným koutem Rakouska. Návštěvníci tu ovšem nenajdou rozeklané horské vrcholky — Alpy zasahují do spolkové země jen částečně — a rovný ráz krajiny pokračuje směrem na východ do Maďarska.

Burgenland je ovšem idylickým rájem stvořeným pro odpočinek, ať už ten skutečný nebo aktivní. Načerpat ztracenou energii sem přijíždí o víkendech mimo jiné mnoho Vídeňanů, jelikož hlavní město odsud leží, co by kamenem dohodil.

Jako u moře



Ideálním místem, kde se zrekreovat, je Neziderské jezero, které svou rozlohou i divokostí připomíná moře. A taky tu podobně jako na pobřeží fouká. Právě vítr je pro Burgenland velmi charakteristický.

Nefouká tu sice tak silně jako někde na alpských ledovcích, ale zato velmi vytrvale a téměř bez přestání. Zdejší podnebí a dostatek vodních ploch tak nahrávají adrenalinovým sportům, jako jsou windsurfing nebo snad ještě odvázanější kitesurfing.

Neziderské jezero svým charakterem připomíná moře.

FOTO: Profimedia.cz

Obojí je ovšem na vlastní nebezpečí. Jezero sice není hluboké, i ve svém středu dosahuje hloubky maximálně kolem 1,8 metru, ale vítr je velmi zrádný, a jelikož mu tu nic nestojí v cestě, dokáže se také pořádně opřít do plachet. Půjčovnu i obchod s potřebným sportovním vybavením, a v neposlední řadě i školu kitesurfingu, najdete u idylické obce Podersdorf am See, která je jakýmsi centrem či letoviskem východního břehu jezera.

V Podersdorfu am See jezdí výletní lodě, turisté si mohou vyrazit i na loďky či šlapadla.

FOTO: Michael Švarc, Novinky

Tady Neziderské jezero skutečně připomíná moře. Dovolenkovou atmosféru dokresluje dlouhá promenáda s molem, ideální k podvečerním vycházkám, posezení na lavičce a naslouchání vlnobití. Zájemci si zde mohou vypůjčit i obyčejnou pramici či šlapadlo. Staví tu také výletní loď, která podniká okružní jízdu po jezeře.

Uprostřed promenády je bar a na samém konci se tyčí maják, který celé scenérii dodává na romantické, leč pořádné kýčovitosti. Stojí tu čistě z estetických důvodů, žádné praktické využití samozřejmě nemá. Na přilehlých plážích se dá slunit a v jezeře za horkých dnů i koupat.

Nadšence do kitesurfingu či windsurfingu nezastaví ani zatažená obloha a nižší teploty.

FOTO: Michael Švarc, Novinky

Oblast kolem jezera adrenalinovým sportům přeje, protože tu hodně fouká.

FOTO: Michael Švarc, Novinky

Podobně jako v dalších částech Rakouska, i v Burgenlandu fungují turistické karty, které lze obdržet v hotelu a využívat po celou dobu pobytu. Jde na ně využít spousta slev či volných vstupů, třeba na pláže, které bývají minimálně v okolí ubytovacích zařízení oddělené zábradlím a turniketem.

Idylický venkov



Vodními sporty ovšem výčet aktivit, které se dají v okolí Neziderského jezera podnikat, ani zdaleka nekončí. Burgenland je zemědělský kraj, navíc s nejmenší hustotou zalidnění. Většinu plochy pokrývají pole a především vinohrady.

Překrásnými scenériemi, zalitými slunečními paprsky se lze kochat třeba na kole — cyklostezek se v této malé spolkové zemi nachází celkem 2500 kilometrů. Vedou nejen kolem největšího rakouského jezera, ale i v jižní části spolkové země. Tam se táhnou nejen skrze všudypřítomné vinice, ale i přes malebné vesničky, kterými je Burgenland tak charakteristický.

Burgenland je charakteristický lidovou architekturou, která má blízko k českému selskému baroku.

FOTO: Profimedia.cz

Hlavním městem Burgenlandu je Eisenstadt, ve kterém ovšem žije necelých 13 000 obyvatel. Skutečné metropole v této krajině nenajdete, ale i právě proto je ideálním místem pro odpočinek od shonu všedního života. Je to venkov se vším všudy.

Žije se tu méně hektickým životem, v obklopení poli, mnohdy ve starých domcích, které mají lidovou architekturou blízko k českému selskému baroku. V Burgenlandu se tomu říká panonský styl bydlení, který je velmi charakteristický svou jednoduchostí. Čas zde plyne pomalu a líně.

Tip na gastro zážitek:

V obci Purbach se nachází restaurace Gut Purbach, kterou vlastní a v níž vaří Max Stiegl, jenž patří mezi nejuznávanější šéfkuchaře v Rakousku. Uznává navíc filozofii, že zvíře se má zpracovat celé, pokrmy proto připravuje například z drštěk, jater a dalších vnitřností, aby nic nepřišlo nazmar. Zastávka v jeho restauraci, zařízené v rodinném a lidovém stylu, je skutečným gastronomickým zážitkem. Objednat si lze buď klasicky konkrétní jídla nebo vyzkoušet degustační menu. Každý pokrm je u něj navíc doplněn skvěle padnoucím vínem.



K venkovu pak neodmyslitelně patří i koně. Burgenland má navíc velkou jezdeckou tradici. Návštěvníci, které nelákají vodní sporty, cyklistika nebo turistika, jež se v regionu velmi často pojí s vínem, jehož je Burgenland hlavním rakouským producentem, můžou brázdit krajinu na koňském hřbetu. Jezdeckých stezek se v celé spolkové zemi nachází kolem 1500 kilometrů a na své si přijdou jak zkušení jezdci, tak začátečníci nebo děti, které si mohou jízdu vyzkoušet za nezbytné asistence některého z pracovníků rančů.

Vysněná krajina ornitologů



Po východní straně Neziderského jezera se rozprostírá národní park Neusiedler See - Seewinkel, jehož část je zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Je to především kvůli jedinečné krajině a fauně, která ho obývá. Po okrajích jezer bují značný porost rákosu a vysoké trávy, kde hnízdí až 340 druhů ptactva. Ne nadarmo je proto Burgenland rájem amatérských pozorovatelů i profesionálních ornitologů.

Vedle sportů nebo turistiky se tedy návštěvníkům nabízí i další zkušenost, kterou mohou v Burgenlandu získat, a to vydat se za pozorováním ptáků. Ty lze spatřit samozřejmě i při aktivitách, jako při jízdě na loďkách či šlapadlech, i když vysoké rákosy opeřence většinou dostatečně ukrývají. Proto je potřeba být pozorný a také ne příliš hlučný. Oblasti kolem Neziderského jezera a přilehlých Zicksee či Lange Lacke patří mezi evropsky nejvýznamnější hnízdiště ptactva.

Historický Rust je znám pro početné čapí rodinky.

FOTO: Profimedia.cz

Velmi typická jsou pro Burgenland také početná čapí hnízda. Největší shluk se jich nachází v malebném městečku Rust, ležícím na západní straně Neziderského jezera. Od jara do podzimu lze čapí nájemníky spatřit skoro na každém rohu, respektive skoro na každém komínu. Rust je navíc velmi oblíbeným místem filmařů, které přitahují historické kulisy. Na mnoha domech jsou připevněny cedule, které uvádějí, jaký film či seriál se u nich natáčel.

Burgenland se dokáže zavděčit všem, ať už do této spolkové země zamíříte s jakýmkoli úmyslem. Kromě Vídeňanů je populární i mezi Slováky, kteří k Neziderskému jezeru často míří i na jednodenní výlety, a to díky sympatické vzdálenosti od Bratislavy. Na slovenskou obsluhu lze navíc často narazit v restauracích nebo i hotelech, čímž mnohdy odpadá problém s komunikací.