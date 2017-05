Češi znovu objevují kouzlo kempů

České kempy a tábořiště zažívají nebývalý boom – jen loni do nich zavítalo 1,1 miliónu návštěvníků! A co je potěšující – 980 tisíc z nich byli čeští turisté. Podle údajů Českého statistického úřadu u nás můžete vybírat z 516 kempů a 321 chatových osad. Vyplývá to z ankety 4camping Kemp roku.