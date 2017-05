Praha



Ratolest Fest

V sobotu se na Rašínově nábřeží uskuteční akce určená všem rodinám s dětmi. Jak už název Ratolest Fest napovídá, půjde především o ty malé účastníky. Návštěvníci na Náplavce naleznou interaktivní stanoviště s hrami a aktivitami, nabídky sportovních oddílů či dalších volnočasových kroužků. Vedle toho jsou připraveny také umělecké dílny či prodej dětské módy. Více informací zde.

Středověké slavnosti

Ponořit se do historie mohou ti, kteří v sobotu dorazí do Břevnovského kláštera. Koná se v něm již čtvrtý ročník Středověkých slavností, kde návštěvníci uvidí rytířské a mušketýrské souboje, kejklíře, vyslechnou si dobovou hudbu. Pro děti jsou připraveny soutěže, chybět nebude ani dobové tržiště, na kterém budou k zakoupení nejrůznější pochutiny či řemeslné výrobky. Další informace zde.

Retroden

Mnoho lidí má 80. léta stále v živé paměti. Pokud chcete i svým dětem ukázat, jak se v této době žilo, vyrazte v sobotu do Nové budovy Národního muzea na akci Retroden. Chybět nebude fotokoutek, kurz disko tance nebo někdejší populární hra Kufr, která prověří všechny návštěvníky. K vyzkoušení budou ovšem i další klasické dětské hry té doby, třeba skákání přes gumu. Podrobnosti najdete zde.

Středočeský kraj

Dětský den u železnice

Užijte si v předstihu oslavy Dne dětí a vydejte se v sobotu do železničního muzea v Lužné u Rakovníka. Kromě prohlídek stálé expozice se můžete těšit především na okružní vyhlídkové jízdy, výstavu parních a motorových lokomotiv. Na děti navíc čekají také hry nebo závod s několika soutěžními stanovišti. Další informace najdete zde.

Bitva u Lipan

Na rekonstrukci jedné z nejznámějších bitev v českých dějinách můžete vyrazit v sobotu. Uskuteční se na Lipské hoře. Nejprve se můžete těšit na přehlídku historické vojenské techniky, rytířů, prohlídky dobového ležení, ale hlavní program, samotná zinscenovaná bitva, vypukne až v 16:00 hodin. Více zde.

Jihočeský kraj

Putování za strašidlem

Na dobrodružné putování můžete s dětmi vyrazit v sobotu. V lese Svákově u Soběslavi je připravena trasa, která účastníky zavede za lesními skřítky a strašidlem Doudem. Po cestě budou připravena stanoviště se soutěžemi o ceny, pohádka a těšit se můžete rovněž na opékání špekáčků. Startuje se ráno. Více najdete zde.

Plzeňský kraj

Den staré Plzně

V sobotu se bude slavit výročí 1041 let od první písemné zprávy o Starém Plzenci. Na louce u řeky Úslavy je připraven historický program, který zahrnuje například dobovou hudbu, rytířské turnaje, kejklíře, tanečnice nebo i velkolepý královský průvod z náměstí. V rámci doprovodného programu budete moci nahlédnout do dobového tábora, kde jsou přichystány hry a soutěže nejen pro děti. Více informací zde.

Karlovarský kraj

Muzejní noc

Na sobotní večer je v Chebu připravena muzejní noc. Od 18:00 hodin je připraven program, jehož součástí jsou mimo jiné komentované prohlídky výstavy hodin, ale děti jistě mnohem více potěší i pobaví pohádkové divadelní představení nebo tvořivé výtvarné dílny. Akce se koná v Muzeu Cheb. Více informací najdete zde.

Ústecký kraj

Sobotní pohádka

Co by to bylo za víkend bez pohádky? Vyrazit na ni můžete v sobotu třeba do mosteckého Divadla Rozmanitostí, kde se tentokrát budete moci ponořit do známého příběhu Pinochia, loutky, která touží stát se opravdovým chlapcem. Vstupné je za 70 korun. Více zde.

Liberecký kraj

Den dětí na hradě

Mezinárodní den dětí letos připadá na všední den. Na jeho oslavy můžete vyrazit v neděli na hrad Grabštejn, kde budou moci malí návštěvníci potkat nejrůznější historické a pohádkové postavy. S nimi si projdou výjimečné i klasické hradní expozice. Připraveno je ovšem i mnoho dalších aktivit, jako badminton, kroket a další oblíbené hry. Více informací naleznete zde.

Královéhradecký kraj

Pohádkový les

Pro všechny děti od dvou let je na sobotu připravena pohádková stezka Adršpachem. Návštěvníci se na ní potkají s oblíbenými večerníčkovými postavami, například s Makovou panenkou, nešikami Patem a Matem nebo Křemílkem a Vochomůrkou. Ti si nachystali nejrůznější zábavné úkoly, po jejichž úspěšném dokončení si budou moci děti vzít také malou odměnu. Více informací zde.

Pardubický kraj

Den koní

Poslední květnová sobota se ponese v Kladrubech nad Labem ve znamení koně. Pro návštěvníky je připraven program, v jehož rámci se mohou těšit třeba na ukázky drezury či další vystoupení. Celý den bude navíc završen Muzejní nocí, která přinese netradiční prohlídky zámeckých interiérů a kočárovny. Podrobnosti najdete zde.

Vysočina

Narozeniny zoo

Jihlavská zoo slaví 60. let od svého založení. Na sobotu se proto chystá velkolepá oslava. Začne se promenádou zvířecích masek, která se vydá z Masarykova náměstí. Masku si bude moci pořídit každý, kdo dorazí ke stánku s malováním na obličej. Průvod skončí v zoo, kde budou následovat velké zážitkové hry, jako je stopování zvěře nebo projíždění zažívacím ústrojím anakondy. Další informace zde.

Jihomoravský kraj

Festival divadel

Na hradě Veveří se bude v sobotu konat divadelní festival, který svým programem potěší děti i dospělé. Na hradním nádvoří bude také řemeslný jarmark, kde bude své zboží prodávat hrnčíř, perníkářka, kovář a mnoho dalších. Z divadelních představení se můžete těšit například na Furiantskou pohádku nebo pohádku O pekařském štěstí a mnoho dalšího. Více z programu najdete zde.

Olomoucký kraj

Odemykání Mechových jezírek

O víkendu se uskuteční tradiční zahájení turistické sezóny na Rejvízu, které nabídne plno akcí pro děti i dospělé. Obcí projde historický průvod, připravena je živá hudba, trhovci a řemeslníci a na děti čekají soutěže, naučná stezka nebo atrakce, jako jsou skákací hrad či obří skluzavka. S ratolestmi mohou dospěláci zavítat také na prohlídku nedaleké ekofarmy Orlí Vrch, kde si prohlédnou kozy, divočáky nebo pštrosy. Další informace zde.

Zlínský kraj

Sporťáček

Chcete přivést své dítě ke sportu? Pak dorazte na Stadion mládeže ve Zlíně, kde se v sobotu uskuteční festival Sporťáček. Na jednom místě najdete desítky náborových stanovišť a třeba tu vaše ratolest objeví aktivitu, která ho nadchne a do které se bude chtít s radostí pustit. Děti si budou moci vyzkoušet třeba tradiční míčové sporty, ale i lyže, motokáry či lukostřelbu. Těšit se můžete i na různá sportovní vystoupení. Více zde.

Moravskoslezský kraj

Slavnosti na Sovinci

Den pánů ze Sovince je akce zasvěcená původním majitelům hradu. Během celého víkendu se mohou návštěvníci těšit na bohatý kulturní program, který kromě tradičních prohlídek zahrnuje také šermířská vystoupení, tanečnice, divadelníky a mnoho dalšího. Večer proběhne také velkolepá ohňová show. Více zde.