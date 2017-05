Osobní automobil ve velké rychlosti najel do chodců na newyorském náměstí Times Square. Podle agentury Reuters zemřel jeden člověk, list Telegraph na Twitteru uvedl tři oběti. Zraněno bylo nejméně 13 lidí. Stanice CBS informovala, že policie... Celý článek Do davu lidí v New Yorku najelo auto, nejméně jeden mrtvý a 13 zraněných»