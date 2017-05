Praha



Festival rumu

Sobota bude ve Žlutých lázních zahalena v lehce lihovém oparu. Čtvrtý ročník Rumfestu nabídne více než 150 značek rumů z celého světa, latinskoamerickou hudbu a vybrané speciality primárně karibské kuchyně. Součástí programu bude i barmanská soutěž. Cílem akce je představit návštěvníkům zavedené, ale i méně známé značky této lihoviny. Podrobnosti najdete zde.

Barvám neutečeš

Oblíbený seriál běžeckých závodů Barvám neutečeš dorazí v sobotu konečně do Prahy. Na pětikilometrové trase jsou účastníci zasypáni práškovými barvami, a jak už je zvykem, při tomto klání nejde o výkony a nejlepší časy, ale o radost z pohybu. Letos je akce rozdělena do dvou běhů, aby se účastníci zbytečně netlačili a dopřáli si na trati dostatečný komfort. Více najdete zde.

Grilovačka na náplavce

Smíchovská náplavka bude v sobotu hostit další ze série jarních food festivalů. Tentokrát půjde skoro výhradně o akci určenou milovníkům masa, tématem je grilování, uzení, pečení či rožnění. Dopřejte svým chuťovým pohárkům procházku růžovým sadem při jezení takových specialit, jako jsou čínská kachna, malajský satay, uzení lososi, japonské yakitori a mnoho dalšího. Více zde.

Středočeský kraj

Pivovarské slavnosti

V sobotu se Kutnou Horou rozezní muzika. V Měšťanském pivovaru zahrají třeba kapely Horkýže Slíže, We On The Moon nebo zpěvák Pekař. Při příležitosti pivních slavností budou moci návštěvníci ochutnat i tři druhy piva a k občerstvení bude nachystaný pečený čuník nebo klobásy či domácí guláš. Více informací zde.

Černokostelecké vysmolení

Pod názvem vysmolení se ukrývají pivní slavnosti. Konat se budou v sobotu v Černokosteleckém pivovaru a návštěvníci se mohou těšit na skutečně bohatý program: trajbování a překopávání sudů, prohlídky muzeu, na doprovodnou muziku nebo na nejrůznější řemeslníky od dráteníků po perníkáře. Ochuzeni nebudou ani mlsné jazýčky, které si budou moci pochutnat na klobásách, burgerech, staročeských trdlech nebo řízkách. Více informací zde.

Jihočeský kraj

Budějovický Majáles

V neděli začíná v Českých Budějovicích týden nabitý kulturou, koná se zde již 14. ročník studentského Majálesu. Návštěvníkům se představí tuzemští i zahraniční interpreti, například Midi Lidi, Hentai Corporation či švédský raper Prop Dylan. Kromě hudebního programu je připraven i program divadelní. Organizátoři se snažili dění přenést na netradiční místa, proto si vystoupení vychutnáte třeba na střeše DK Metropol nebo v letištním hangáru. Více zde.

Plzeňský kraj

Kuchařská show

Za tím nejlepším, co nabízí současná gastronomie, se můžete o víkendu vypravit na Bosch Fresh Festival, který se uskuteční v plzeňském obchodním centru Plaza. Návštěvníci se mohou těšit na kuchařské show známých osobností nebo na workshop Zdeňka Pohlreicha. Nebudou ovšem chybět ani ta nejlepší vinařství, zážitková gastronomie, pivovary, regionální potraviny a mnoho dalšího. Podrobnosti o akci najdete zde.

Karlovarský kraj

Matonni půlmaraton

Protáhnout svaly a proběhnout se okouzlujícím centrem Karlových Varů mohou zájemci na sobotním Mattoni půlmaratonu. Trasa vede mimo jiné podél řeky Teplá a po kolonádě. Závod je kapacitně omezen na 4000 běžců, neváhejte proto s registrací a okořeňte si víkend. Více najdete zde.

Ústecký kraj

Festival zdraví

Zajímá vás, jak přispět k dobrému zdraví a kterými potravinami ho můžete podpořit? Pak navštivte Superfestival zdraví 2017, který se v sobotu koná v Oblastním muzeu v Mostě. Nepůjde ovšem jen o stravu. Návštěvníci na akci naleznou přírodní kosmetiku, ekologické čisticí prostředky, sportovní kluby a v neposlední řadě i zdravé sirupy a další produkty. Dohromady nabídne festival kolem 50 vystavovatelů z různých koutů republiky. Další informace najdete zde.

Liberecký kraj

Zákupský Rally crosss

O víkendu se uskuteční druhý ročník Zákupského autocrossu. Jedná se o amatérské závody aut, které se pořádají na tratích v areálu bývalé cihelny. Může se zúčastnit každý se svým upraveným vozem, možné je samozřejmě jen přihlížet. Startovné činí 900 korun, pro diváky je vstupné za 50. Více zde.

Královéhradecký kraj

Chuť Itálie

Italská kuchyně je možná jedna z nejprofláknutějších, ale znáte ji skutečně tak dobře? Přesvědčit se o tom můžete na akci, která se v sobotu uskuteční v Hradci Králové. Návštěvníci budou moci ochutnat nejrozličnější italské delikatesy, pokrmy, vína či kávy. Ochuzeni ovšem nebudou ani o cestovatelské tipy. Na místě bude také výstava fotografií, krátká ukázka výuky italštiny nebo soutěž o ceny. Další informace zde.

Pardubický kraj

Slavnosti ikonické kuchařky

V Litomyšli se o víkendu uskuteční gastronomické slavnosti k poctě legendární české kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové, která ve městě prožila posledních 11 let svého života. Akce je zaměřena na propagaci české a lokální kuchyně. Jelikož je Rettigová známá coby inovátorka české kuchyně, ponesou se v tomto duchu i slavnosti, které budou právě o inovacích, zúčastní se jich třeba odborníci na moderní gastronomii a další hosté. Více informací najdete zde.

Vysočina

Svatební veletrh

Chystáte se do toho s drahou polovičkou praštit? Inspiraci můžete načerpat na svatebním veletrhu, který v sobotu proběhne v Náměšti nad Oslavou. Připraven bude nejen samotný obřad, ale poté především výstava, kde zhlédnete svatební šaty, dorty a mnoho propriet, které ke svatbě neodmyslitelně patří. Další informace zde.

Jihomoravský kraj

Muzejní noc

Třetí květnový víkend, konkrétně v sobotu, se v Brně uskuteční již 13. ročník muzejní noci. Za soumraku se tak otevřou brány muzeí a galerií, letos se do projektu připojí i několik nových památek a kulturních center. Návštěvníci si všechny instituce mohou užít až do půlnoci a na mnohých místech je připraven rovněž doprovodný program. Další informace najdete zde.

Olomoucký kraj

Vojenská historie

Pod pokličku různých období vojenské historie mohou návštěvníci nahlédnout o víkendu na hradě Helfštýn. Areál hradu se změní na armádní ležení a po oba dva dny jsou připravena šermířská vystoupení, tanečnice, kejklíři, divadlo i středověká hudba. Bonusem budou stánky s ochutnávkou regionálních pochutin a mnoho dalšího. Více najdete zde.

Zlínský kraj

Veteráni Valašskem

Příznivci veteránů jsou zváni na tradiční sobotní jízdu Veteráni Valašskem, která se koná už od roku 1975. Letos se účastníci podívají mimo jiného do muzea veteránů Oldtimer v Kopřivnici a celá trasa bude končit v Rožnově pod Radhoštěm. Více informací o akci můžete najít zde.

Moravskoslezský kraj

Duhový běh

Také Ostrava má svůj pestrobarevný a veselý závod Rainbow Run. Uskuteční se v sobotu a jsou na něj zváni všichni, kterým jde spíše než o výkony o radost z pohybu. Trasa závodu je dlouhá pět kilometrů, na účastníky čeká také hudba a afterparty. Více informací zde.