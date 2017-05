Vitální Nepálec Min Bahádur Šerčan věděl velmi dobře do čeho se pouští. Na vrcholu Mount Everestu stanul již v roce 2008, tehdy ve svých 76 letech. V roce 2013 mu titul nejstaršího horolezce, který stanul na vrcholu Everestu sebral Japonec Joičiró Miuro, který tak učinil ve svých 80 letech. Šerčan se pokusil ještě téhož roku znovu o výstup, ale počasí k němu nebylo milosrdné a on musel pokus odložit.

Nepálci oplakávají smrt starého horolezce, který zemřel v základním táboře.

FOTO: Navesh Chitrakar, Reuters

Znovu se vydal směrem na Everest předloni, ale i tehdy měl smůlu. Do cesty se mu totiž postavilo ničivé zemětřesení, které zpustošilo značnou část země a vyžádalo si velké množství obětí. Šerčan se však udržoval ve velmi dobré fyzické a psychické kondici. Nevzdával se myšlenky, že na nejvyšší horu světa ještě jednou v životě vystoupá.

Druhá letošní oběť



„Nejde mi o nějaký rekord. Sám sobě chci dokázat, že to ještě zvládnu,” uvedl starý Nepálec během příprav na letošní výstup, který se mu stal v osudným. Podle místních úřadů zemřel Šerčan v sobotu v podvečer v základním táboře poté, co u něj nastala srdeční zástava. Sluší se dodat, že základní tábor sám o sobě stojí ve značné nadmořské výšce, konkrétně 5364 metrech nad zemí.

Manželka Mina Bahádura Šerčana oplakává svého muže.

FOTO: Navesh Chitrakar, Reuters

Šerčan sice nebyl profesionální horolezec, ale agentuře AP v dubnu řekl, že na své znovudobytí Everestu trénoval konzistentně posledních několik měsíců. Během svého života pracoval jako pěstitel jablek, dělník nebo hotelový manažer v nepálském hlavním městě Káthmándú. Nakonec se stal letošní druhou obětí Everestu, ač druhý horolezec, slavný Švýcar Ueli Steck, zahynul na vedlejší hoře Nupce, kde se připravoval na samotný složitý výstup na Everest novou cestou. [celá zpráva]

Ueli Steck

FOTO: Profimedia.cz

Šerčanova smrt však přivedla nepálské úřady k tomu, že by měly nastolit pevná věková omezení pro výstup na Everest. Ve stávající době je totiž v platnosti pouze spodní věková hranice, která žádá, aby bylo lezci minimálně 16 let. Vedoucí Nepálské horolezecké asociace Ang Šering tvrdí, že kdyby byl věkový limit zavedený, nemusel přijít Šerčan o život. Sám by byl proto, aby mohli na Mount Everest ve věku mezi 16 a 76 lety. Tím by se stal rekord Japonce Miura nepřekonatelným navždy.

Horolezec bez povolení

Není to však jediná věc, kterou tamější úřady aktuálně řeší. Aktuální kauzou je také případ třiačtyřicetiletého Jihoafričana Ryana Seana Davyho, který se chtěl pokusit o výstup na Everest bez povolení, na které údajně neměl peníze. Do jisté míry odvážný, ale zcela nezodpovědný postup mu však vynesl obrovské problémy.

Ryan Sean Davy

FOTO: REX/Shutterstock, Profimedia.cz

Davy se dokázal během jednoho z aklimatizačních výstupů dostat do druhého výškového tábora ve výšce přibližně 6400 metrů, ze kterého pak ještě podnikl nejméně jednu cestu výše. Jenže později si jej osamoceného nedaleko základního tábora všimli úředníci, kteří dohlíží na příjezd turistů a vyřizují povolení. Davy utekl a schoval se před nimi do jeskyně, avšak byl odhalen a posléze odveden do základního tábora.

Nemá ani na letenku



Cena samotného povolení činí 11 000 amerických dolarů, tedy v přepočtu zhruba 270 tisíc korun. Úřady muži tedy vyměřili dvojnásobnou pokutu - 22 000 dolarů, aby tak v budoucnu nechtěli další lidé jeho čin opakovat. Kemp si prý udělal sám ve značné vzdálenosti od hlavního tábora, aby si jej úředníci nevšimli. Ti mu ale nyní zabavili cestovní pas s tím, že jej dostane až v Káthmándú.

Vyjma pokuty muži hrozí také pětiletý zákaz vstupu do Nepálu či desetiletý zákaz horolezectví v zemi. Bojí se však i uvěznění, protože nemá, jak by pokutu zaplatil. Vlastně neměl ani peníze na to, aby si koupil letenku z Lukly do Káthmándú, aby si vyzvedl svůj pas. Do Káthmándú se prý místo toho dopraví pěšky a následně autobusem, což je cesta, která zabere přinejmenším čtyři dny, ne-li výrazně více.

Dostal se hodně vysoko, pak si ho ale všimli



Peníze na svou výpravu prý Davy nějaké měl, netušil ale jak obrovské jsou na Everestu vedlejší výdaje. Rozhodl se však nevrátit kvůli chybějícímu povolení a zkusit výstup na vlastní pěst. Tím se však stal v očích mnoha místních, kteří oplakávají smrt věčně usměvavého Šerčana, zloduchem.

Ryan Sean Davy nepálská nařízení neobešel.

FOTO: REX/Shutterstock, Profimedia.cz

Horolezec se podle svých slov dostal nejvýše na kótu 7010 metrů. „Když jsem pak slyšel, že se většina expedic na Everestu vrátila do základního kempu kvůli zhoršujícímu se počasí, učinil jsem svůj krok,” popsal na svém profilu Davy, který si stěžoval na brutální přístup úředníků, kteří se k němu chovali, jako kdyby někoho zabil. „Myslel jsem si, že mě v základním táboře ukamenují. Nepřeháním. Je to ukázka toho, jak se staly peníze důležitější věcí než slušné chování,” dodal Davy s tím, že se na horu dříve nebo později vrátí.