Hlavní atrakcí baru jsou přirozeně sami návštěvníci, kteří do podniku míří v převlecích svých oblíbených postav, ať už ze ságy Hvězdné války, Star Treku nebo jiného významného sci-fi univerza.

„Chtěl jsem vybudovat místo, kde se všichni nerdi mohou shromažďovat a na chvíli žít životy svých milovaných hrdinů. Představoval jsem si to tak, že bar je v podstatě jakási krabice s hračkami a my všichni jsme figurky,” tvrdí tvůrce podniku J. C. Reifenberg.

Návštěvníci baru si ovšem svou chvilku v říši fantazie musejí rezervovat. A od doby, co se podnik před měsícem otevřel, je o něj zájem natolik obrovský, že se Reifenberg rozhodl prodloužit jeho životnost — původně se mělo jednat o takzvaný pop-up, neboli druh podniku, který se objeví pouze na krátkou chvíli, většinou aby se zjistilo, jak velká bude poptávka po produktu, který nabízí.

Podle agentury Reuters se vzhled baru podobá na Mos Eisley Cantinu z Hvězdných válek, sám Reifenberg to ovšem popírá. Údajně se u oblíbených sci-fi filmů pouze inspiroval.

„Nemáme žádná omezení, jaké kostýmy dovnitř pouštíme či ne. Neakceptujeme pouze syntetickou formu života, jako třeba androidy nebo replikanty. Občas ale děláme výjimky,” vtipkuje majitel podniku.