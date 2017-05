Londýňan Martin Pavelka je celiak, nesmí tedy jíst potraviny obsahující lepek. Ten je obsažen především v obilovinách, ale stopově i v mnohých dalších potravinách. Proto si Pavelka na palubu objednal snídani bez těchto látek, na které je alergický.

Man requests gluten-free meal on airplane, gets a single banana and a fork. https://t.co/VBRiNIbCoK pic.twitter.com/DjJL6lNE8a — Mashable (@mashable) 3. května 2017

Zatímco všichni ostatní pasažéři dostali ke snídani vejce s párky, Pavelku měl během několikahodinového letu zasytit jediný banán. Kus ovoce, který dostal, byl označen cedulkou s označením „GF“ (tj. glutenfree, bez glutenu). K banánu dostal i příbor a sůl, jako by se jednalo o plnohodnotné snídaňové menu, kterého si užívali ostatní cestující.

Letušce to divné nepřišlo

Po zkušenosti s nedostatečnou snídaní na palubě podal Pavelka na aerolinky APA stížnost. Let z Tokia do Sydney byl v pořadím druhý, který na cestě z Londýna do australské metropole absolvoval. Letenky ho stály v přepočtu téměř 40 tisíc korun. „Myslím, že si letuška vůbec neuvědomovala, že je něco špatně,“ uvedl Pavelka na adresu stevardky, která mu banán přinesla a dodává, že byl ostatním cestujícím pro smích.

„Nesplnili jsme očekávání tohoto cestujícího a osobně jsme se mu omluvili. V důsledku jeho zkušenosti přezkoumáváme naši politiku ohledně možností nabízených bezlepkových jídel a způsobu jejich servírování,“ řekla APA pro britský zpravodajský server The Telegraph.