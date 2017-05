Novozélandskou modelku na vrcholku hory vyfotografoval před několika dny během společné cesty její partner. Když se Cooková dozvěděla, že zveřejnění fotografie vyvolalo pobouření, bránila se tím, že si před cestou vše ověřovala a vyobrazení nepokládala za urážlivé. Modelka zřejmě jen sledovala současnou módní vlnu na internetu: turisté si pořizují obrázky u památek po celém světě právě s odhaleným pozadím. [celá zpráva]

„Je to stejné, jako by se někdo vydal do chrámu svatého Petra a nechal se v něm vyfotografovat nahý,“ řekl BBC mluvčí místního maorského kmene Dennis Ngawhare. „Je to posvátné místo a něco takového je zkrátka velmi nevhodné,“ dodal.

Model angers Maori community with naked shoot on sacred mountain https://t.co/y4fnKDUeiM — The Independent (@Independent) 3. května 2017

Místní Maoři horu považují za pohřebiště svých kmenových předků a jako svého předka vnímají i sám vulkán. Tradičně se za nepatřičnou považuje už sama cesta na vrchol a Maorové ji vykonávají jen zřídka z obřadních důvodů.

Výjimkou nebylo grilování či graffiti



Poté, co zemi kolonizovali Britové, se místní kmen ke své posvátné hoře mohl vyjadřovat jen minimálně. Kapitán James Cook ji dokonce pojmenoval Mount Egmont a dodnes se používají obě jména. „Teprve od nedávna můžeme dění spojené s horou ovlivňovat,“ řekl BBC Ngawhare. „Je to střet západních představ a domorodé víry a hodnot,“ komentoval reakci Cookové.

Není to poprvé, co Maorové svou posvátnou horu brání. Už dříve rozhořčili maorskou komunitu turisté, kteří na vulkánu grilovali. Další na hoře pro změnu zanechali graffiti.

V roce 2003 protestovali jejich náčelníci proti natáčení filmu s Tomem Cruisem Poslední samuraj. Produkční společnost Samurai Pictures si tehdy pro snímek vybrala oblast kolem města New Plymouth zvláště proto, že spící sopka Mount Taranaki svým vzhledem připomíná japonskou horu Fudži. Film se nakonec v této lokaci točil.

Malaysia fines and deports four tourists for stripping naked on sacred Mount Kinabalu in Sabah http://t.co/hPLYJ6C6n2 pic.twitter.com/itKfhA866w — PerthNow (@perthnow) 12. června 2015

Turisté na malajsijské hoře Kinabalu

Podobné pobouření jako Cooková vyvolala v roce 2015 skupina západních turistů v Malajsii. Za to, že se na malajsijské posvátné hoře Kinabalu fotografovali nazí, byli čtyři z nich odsouzeni ke třem dnům vězení.