Praha



Libeňská pouť

Před kostelem sv. Vojtěcha v Libni proběhne v sobotu tradiční pouť. V okolí, ale i samotném kostele je při této příležitosti připraven speciální program. Čekají na vás komentované prohlídky svatostánku nebo jarmark s ukázkami tradičních řemesel — do jejich tajů vás zasvětí kovář, keramik, vlásenkář a další. A co by to bylo za pouť bez atrakcí, jako jsou kolotoč, houpačky nebo střelnice. Další informace najdete zde.

Večerníčkový les

Dívají se vaše ratolesti před spaním na večerníčkové pohádky? Pak s nimi dorazte v sobotu na Prahu 5, kde se uskuteční pohádkový les s večerníčkovými postavami. Na dvoukilometrové trase potkají děti třeba Krakonoše, Makovou panenku, Pata a Mata nebo Křemílka s Vochomůrkou. Ty si pro ně připraví nejrůznější úkoly a soutěže. Vstupné na akci je zdarma, začíná se v Lamačově ulici. Více zde.

Rodinný běh

Chcete děti vést ke zdravému a aktivnímu stylu života? V areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice v sobotu proběhne třetí ročník rodinného závodu Nessi Family Run. Trasa hlavního závodu je dlouhá 2,5 kilometru a do cíle lze doběhnout, doskákat, dojít nebo třeba i dovézt v kočárku. Jako vedlejší program jsou připraveny projížďky na koloběžkách, pětiboj, líčení maminek nebo štafetový běh. Další informace o akci naleznete zde.

Středočeský kraj

Mamuti na Točníku

Na hradě Točník je na víkend připravena akce, která vás přenese do dávného pravěku za mamuty. Kromě komentovaných prohlídek, čeká na děti hra, ale dozví se i nespočet zajímavostí z dávného prehistorického období, například o výrobě pazourkových nožů, keramice, textilních technikách nebo i pravěké hudbě. Více se dozvíte zde.

Zámecká pouť

V neděli začíná na zámku Kačina nová návštěvnická sezóna. Její zahájení doprovodní také pouť, která zabaví malé i velké. Na nádvoří bude na návštěvníky čekat bohatý program, včetně divadla pro děti nebo výstavy obrazů Josefa Lady. Mlsouni se mohou těšit na tržiště s nejrůznějšími dobrotami, ať už slanými či sladkými. Zámecké expozice budou navíc přístupné zcela zdarma, respektive vstup do nich je zahrnut v ceně vstupného na celou akci. Více informací zde.

Jihočeský kraj

Den Země v zoo

Sobota, respektive 22. duben, je Dnem Země. K této globální akci se připojuje také táborská zoologická zahrada, která si připravila komentovaná krmení, hry pro děti nebo informace o aktuálním stavu životního prostředí na naší planetě. Všichni, kdo navíc dorazí na kole, budou mít levnější vstupné. Podrobnosti zde.

Plzeňský kraj

Středověký workshop

V sobotu se ve Starém Plzenci uskuteční unikátní středověký workshop. Během něj se zaměříte na textilní techniky středověku a budete si moci spolu s dětmi zhotovit třeba originální módní doplněk či malý dárek. Cena za dílničku je 100 korun. Více se dozvíte zde.

Karlovarský kraj

Soosem s průvodcem

Aktuální počasí sice k procházkám příliš nevybízí, ale pokud by se vám přeci jen nechtělo v sobotu sedět doma, vyrazte do přírodní rezervace Soos nedaleko Františkových lázní. Uskuteční se zde totiž akce z cyklu přírodovědných akcí Pojďte s námi do přírody, a unikátním rašeliništěm se projdete s průvodcem, který zodpoví jistě všechny zvídavé dotazy. Sraz je v 14:00 hodin na parkovišti před vstupem do rezervace. Další informace najdete zde.

Ústecký kraj

O rybáři a zlaté rybce

V mosteckém Divadle Rozmanitostí si můžete v sobotu s dětmi odpočinout u tradiční víkendové pohádky. Tentokrát půjde o představení O rybáři a zlaté rybce, která vypráví o dvou chudých manželích, splněných přáních, lidské hrabivosti a hamižnosti. Vstupné je za 70 korun, pohádka začíná v 10:00 hodin. Více zde.

Liberecký kraj

Čarodějnice a draci

Malí i velcí jsou v sobotu zváni na zámek Horní Libchava, kde budou mít možnost setkat se s čarodějnicemi i drakem. V odpoledních hodinách budou v prostorách zámku probíhat prohlídky s princezničkou Zdeničkou a v 15:15 hodin se odehraje také pohádka. Kromě hlavního programu bude pro děti otevřená i kreativní dílnička či zábava s indiány. Více informací najdete zde.

Královéhradecký kraj

Sůl nad železo

V archeoparku Všestary jsou na víkend nachystány další dny živé archeologoie, tentokrát s názvem Sůl nad železo. Dozvíte se zajímavosti z období, kdy se na území dnešního Česka začalo železo rozšiřovat a jaká situace panovala tehdy v Evropě. Kromě komentovaných prohlídek se můžete těšit například na výrobu soli, přípravu mouky, na malé Sherlocky čeká i malý detektivní příběh. Detaily najdete zde.

Pardubický kraj

Velikonoce na Betlémě

Velikonoce, svátky jara, už sice proběhly, pokud si je ale chcete ještě připomenout, vyrazte do rezervace Betlém v Hlinsku. Dozvíte se, jaké obyčeje v minulosti provázely Velký pátek a Bílou soboty a co vše mohou prozradit ornamenty na kraslicích. Více zde.

Vysočina

Papírový Den Země

Globální akce o životním prostředí Den Země se uskuteční také v Kněžicích. Letošním tématem zvolili pořadatelé papír. Těšit se proto můžete na dílny, ve kterých si zhotovíte ruční papír, dále na papírovou koulovanou, bludiště a mnoho dalších papírových atrakcí a workshopů. Připraveno je také divadlo a koncert. Podrobnosti o programu najdete zde.

Jihomoravský kraj

Přehlídka techniky

Pro všechny milovníky i milovnice automobilové techniky je o víkendu přichystána velká přehlídka v areálu bývalých kasáren v Brně. Zájemci si budou moci prohlédnout historická užitková vozidla, autobusy, vojenskou i hasičskou techniku. Děti potěší nejrůznější hry a soutěže, nebudou chybět ani stánky s občerstvením, kde budete moci zahnat případný hlad nebo mlsnou. Více informací naleznete zde.

Olomoucký kraj

Dětské prohlídky na Šternberku

Neděle je mezinárodním dnem památek a na Šternberku budou na děti při této příležitosti čekat speciální prohlídky zaměřené na techniku. Program představí ratolestem technické zázemí hradu a každodenní život jeho obyvatel, do prohlídek budou navíc samy zapojeny. Děti si s lektorem společně popovídají o hygieně hradních pánů, osvětlení hradu nebo komunikaci se služebnictvem. Další informace se dozvíte zde.

Zlínský kraj

Hanácký den

V sobotu proběhne v Kroměříži akce k podpoře hanáckého folklóru. Formou prezentací souborů, krojů, zvyků a obyčejů se budete moci blíže seznámit s touto lidovou kulturou. Připraveny jsou ovšem i tvůrčí dílničky pro děti a nebude chybět ani jarmark s regionálními specialitami. Akce proběhne v domě kultury. Více informací zde.

Moravskoslezský kraj

Ostrava slaví Den Země

Jelikož je Den Země neodmyslitelně spjat s přírodou, uskuteční se happening také v ostravské zoo. Dozvíte se, jak můžete sami přispět k ochraně životního prostředí a zda má pomoc jednotlivce cenu. Na několika místech v zoo budou pak připraveny nejrůznější poučné aktivity a mnoho dalšího. Podrobnější informace se dozvíte zde.