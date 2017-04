Poměrně letité kino považují obyvatelé Los Angeles za svůj klenot. Koneckonců jde podle agentury AP o jedno z nejfotografovanějších turistických míst na světě, které ročně přitahuje stejné množství návštěvníků jako třeba Sixtinská kaple ve Vatikánu. Věhlas kino nezískalo až v průběhu posledních let, populární bylo i během zlaté éry Hollywoodu — tedy zhruba od 30. do 60. let minulého století.

Neznalého návštěvníka by mohl zaskočit název i celá vizáž budovy, která evokuje, že se zde budou promítat asijské filmy. Tvůrce kina Sid Grauman, po kterém kino neslo hezkou řádku let jméno, byl ale jen fascinován klasickou čínskou architekturou, kterou se rozhodl přenést do hlavního města filmového průmyslu.

Kino v čínském stylu se nachází na slavné ulici Hollywood Boulevard.

FOTO: Profimedia.cz

„TCL Chinese Theatre se poprvé otevřelo v roce 1927. Jeho zakladatel a původní majitel Sid Grauman nechal z Číny dovézt i některé originální prvky, třeba masivní pilíře u vstupu,“ tvrdí současný manažer kina Levi Tinker.

Grauman byl mimo jiné jedním ze zakládajících členů Akademie filmového umění a věd, která uděluje filmové ceny Oscar. V jeho čínském kině se ocenění předávala hned třikrát.

První hollywoodská premiéra



Kromě zmíněných pilířů je spousta autentických předmětů i uvnitř budovy, ať už jde o nástěnné malby či nejrůznější artefakty. I díky tomu bylo kino již v roce 1968 prohlášeno národní historickou památkou.

Přímo před budovou se nacházejí známé otisky rukou a nohou významných hollywoodských herců a hereček, třeba ikonické herečky Marilyn Monroe.

Marilyn Monroe preferuje blondýnky. Přímo před kinem najdou turisté otisky rukou a nohou významných herců a hereček.

FOTO: Profimedia.cz

Podél Hollywood Boulevardu vede také chodník slávy.

FOTO: Profimedia.cz

Naproti přes ulici mohou turisté najít další Graumanovo kino — je o pět let starší a v egyptském stylu. Významné je tím, že bylo dějištěm vůbec první hollywoodské filmové premiéry.

Budova egyptského kina podle Tinkera procházela v průběhu let velkými změnami. „Když jsem byl dítě, vypadala úplně jinak. Došlo k různým úpravám, ale to, co mohou lidé vidět v současnosti, poměrně věrně odpovídá originálu. Podobně to bylo i s čínským kinem. Nyní se snažíme zachovat z historie maximum a nedělat žádné radikální změny,“ tvrdí.

Obě kina se nacházejí jen několik málo kroků od proslulé ulice Hollywood Boulevard. Na ní mohou turisté najít chodník slávy nebo třeba Ripleyho muzeum bizarností a kuriozit.